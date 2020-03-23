Главный инфекционист РФ объяснила случаи повторного заражения коронавирусом

Москва, 23 марта. Проблема повторных заражений коронавирусом связана с тем, что сейчас COVID-19 циркулирует в двух формах, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Именно это, по ее мнению, объясняет и проблемы с выработкой иммунитета к инфекции.

«Мы наблюдаем циркуляцию двух вариантов вируса, так называемого S-варианта и L-варианта. Возможно, эти два вируса между собой не имеют перекрёстного иммунитета», — пояснила врач.

По словам Малинниковой, оценить стойкость иммунитета можно будет только после того, как вирус пройдет через всех людей в мире. Оценила она и меры по борьбе с распространением вируса в России. По ее мнению, их вполне достаточно.

Напомним, по последним данным в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. 17 пациентов выздоровели. Летальных случаев заболевания не зафиксировано.

Общее число заболевших во всем мире превысило 343 тыс. человек, погибли более 14,9 тыс. человек. Эпицентром пандемии стала Италия.