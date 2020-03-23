Танцор балета Полунин растрогал фанатов кадрами с новорожденным сыном

Москва, 23 марта. Известный артист балета Сергей Полунин, недавно ставший отцом, вместе с новорожденным сыном Миром принял участие в фотосессии. Кадрами танцор растрогал многочисленных фанатов.

Такое необычное имя малыш получил не сразу. Полунин и чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных поначалу не могли придумать, как назвать мальчика, а затем ребенок внезапно стал реагировать на слово «мир». Родители, не задумываясь, дали ему такое имя.

Полунин редко рассказывает о личной жизни. Даже о беременности Ильиных общественности и СМИ ничего не было известно, поэтому появление мальчика на свет стало сюрпризом.

Недавно артист снялся для глянца вместе с сыном. В кадре он позирует на пляже под пальмами, а в руках держит ребенка, лицо которого отвернуто от камеры.

Подписчики Полунина пришли в восторг от новости и трогательного кадра. Они считают, что 30-летний артист станет прекрасным отцом.

«Маленький комочек счастья в сильных и надежных папиных руках», — отреагировала annacydravceva7583.

«Мир в твоих руках!» — добавила midnight_olga_vip.

«Невозможная милота!!! Обалденно классная фотография!!! Красавцы! Оба!!!», — восхитилась larisazavalniuk.

Полунин родился в Украинской ССР в 1989 году. После нескольких лет работы в Королевском балете в Лондоне он переехал в Россию. А в 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета. В ноябре 2018 года артист получил российское гражданство. 12 августа 2019 года был назначен исполняющим обязанности ректора Академии хореографии Севастополя.