Менеджер киносети рассказал, закроют ли кинотеатры в России

Москва, 23 марта. Руководитель PR-службы киносети «Формула Кино / Синема Парк» Артем Саргсян прокомментировал рекомендации Минкультуры России приостановить работу.

Менеджер заметил, что подписанный министром Ольгой Любимовой документ формально «не является достаточно законным основанием» для закрытия кинотеатров.

«В сложившейся ситуации кинотеатры сети ждут прямого запрета на федеральном уровне, а не рекомендаций», — пояснил Саргсян, его слова передает телеканал «360».

Он добавил, что на этом основании можно будет урегулировать ситуацию с арендодателями и зарплатой персоналу. Саргсян не стал оценивать возможные убытки. Он подчеркнул, что ситуация меняется очень быстро.

По мнению менеджера, представители кинобизнеса должны действовать сообща, чтобы вернуть отрасль хотя бы на уровень прошлого года. Однако безопасность зрителей должна стоять на первом месте.

Напомним, что Минкультуры России порекомендовал закрыть кинотеатры с 23 марта в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса.

19 марта во всех регионах страны ввели режим повышенной готовности, большинство школ и вузов перешли на дистанционное обучение. Массовые мероприятия в регионах были отменены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о дополнительных мерах защиты жителей региона от коронавируса, в том числе об отмене льготного проезда в общественном транспорте для школьников.