В ДНР оценили решение властей России разрешить въезд жителям Донбасса

Донецк, 23 марта. Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики считает важной гуманитарной инициативой распоряжение, разрешающее жителям ДНР въезд в Россию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Ранее российское правительство ограничило с 18 марта до 1 мая въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Эти меры были введены в связи со вспышкой коронавируса. В понедельник российский премьер Михаил Мишустин на фоне пандемии подписал распоряжение, разрешающее жителям ДНР и ЛНР въезд в Россию.

Как говорится в сообщении дипломатического ведомства ДНР, Донецк приветствует это важное гуманитарное решение российского правительства.

«Те наши граждане, которые еще не успели получить российские паспорта, смогут въезжать на территорию России», — уточнили дипломаты.

Напомним, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Николай Брико считает, что активность коронавируса нового типа должна резко снизиться в апреле или мае.

Брико считает маловероятными прогнозы, при которых инфекция охватит большую часть населения планеты. Такое было в «средние века», подчеркнул эпидемиолог, когда заболевания были полностью неуправляемыми. Сейчас же распространение коронавируса сдерживают мероприятия, которые проводятся во многих странах мира.

Коронавирусная инфекция, впервые выявленная в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй, охватила уже более 160 стран. Заразились свыше 354 тысяч человек, скончались около 15 тысяч заболевших.