«Новая газета» запугивает россиян анонимными фейками о коронавирусе

Москва, 23 марта. «Новая газета» пытается запугать россиян, распространяя фейки о коронавирусе. Журналисты издания ссылаются на «анонимные источники», чтобы нагнетать обстановку и провоцировать панику.

22 марта на сайте издания вышел материал с громким заголовком «Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала». Автор статьи утверждает, что попросил врачей оценить, насколько Россия готова к борьбе с коронавирусом.

Одним из экспертов выступил врач-пульмонолог и соучредитель фонда «Живи сейчас» Василий Штабницкий. Специалист обычно критически относится к отечественной медицине, поэтому либеральные СМИ часто берут у него комментарии. Однако на этот раз «Новой» не удалось получить от Штабницкого жестких комментариев — критика была, но она касалась общей организации работы медучреждений. Так, врач считает, что в стране необходимо увеличить число реанимационных отделений и изменить график работы сестринского персонала. При этом Штабницкий хорошо отозвался об отечественных аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В целом, на мой взгляд, благодаря здоровой конкуренции российское оборудование подтянулось, и к моменту начала импортозамещения у нас было выпущено несколько аппаратов. Их нельзя назвать идеальными, но какие-то вещи они могут делать достаточно неплохо», — сказал эксперт.

Конечно, такой комментарий не мог удовлетворить «Новую газету», поэтому в статье появилось мнение анонимного источника. Неназванный врач анестезиолог-реаниматолог, в существовании которого есть определенные сомнения, повторил все самые популярные фейки, связанные с коронавирусом — якобы российские власти скрывают реальное число зараженных, а в больницах отсутствуют медикаменты и средства защиты. Автор статьи даже позволил себе добавить к цитате анонимного источника собственные комментарии, чего не было с высказываниями Штабницкого.

Кроме того, в заголовок статьи «Новая» вынесла громкую цитату анонимного источника, а не известного врача Штабницкого, с мнением которого действительно можно считаться.

Это уже не первый случай, когда «Новая газета» пытается спровоцировать панику среди россиян. Так, ранее издание опубликовало колонку журналиста Анастасии Мироновой, которая запугивала граждан голодом и нищетой на фоне пандемии коронавируса.

Как напоминает «Политика сегодня», ранее Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать источники недостоверной информации о COVID-19. Например, был заблокирован материал «Эха Москвы» в котором политолог Валерий Соловей заявлял о якобы 1,6 тысячи умерших от коронавируса в России. Он также утверждал, будто бы заболевание в стране выявили у 130–180 тысяч. Генпрокуратура отмечает, что распространяемые ложные сведения вызывают панику среди населения и стимулируют правонарушения, пишет «Газета.ру».

Отметим, что по официальным данным на 23 марта в России зарегистрировано 438 заразившихся. Пока умерла только одна пациента с коронавирусом, однако причиной смерти стал тромб, а не инфекция.