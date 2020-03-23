Наргиз рассказала о звонке от Дробыша

Москва, 23 февраля. Певица Наргиз Закирова рассказала, как началось ее общение с новым продюсером, композитором Виктором Дробышем.

Сотрудничество Закировой и Дробыша случилось после того, как исполнительница со скандалом покинула лейбл другого известного российского продюсера, Максима Фадеева. По словам Наргиз, Дробыш позвонил ей и предложил выступить на концерте ее кумира.

«Я была в туре в это время, а он позвонил и сказал: «Наргиз, не хочешь спеть одну песню на концерте [певца Николая] Носкова?» Для меня это было шоком, потому что Николай — мой кумир. Я очень много лет слежу за его творчеством. А потом все закрутилось», — рассказала исполнительница в студии программы «Центральное телевидение».

Звезды начали вместе готовиться к концерту и поняли, что прекрасно понимают друг друга. Дробыша впечатлил талант артистки, и он предложил ей сотрудничество.

Теперь новые деловые партнеры строят большие планы — хотят записать дуэты с отечественными артистами и изменить репертуар для певицы.

О том, что Дробыш стал новым продюсером Закировой, ранее писал портал «Дни.ру». Певица отмечала, что композитор отнесся к ней доброжелательно, несмотря на плохое завершение отношений с Фадеевым и громкие заголовки СМИ. Помимо Наргиз среди подопечных Дробыша есть такие российские звезды, как Слава и Стас Пьеха.

Экс-продюсер исполнительницы Максим Фадеев недавно высказывался о бывшей подопечной. Он назвал работу с певицей своей главной ошибкой, и заявил, что более лицемерного человека никогда не встречал, передает «Газета Кемерова».