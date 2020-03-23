Эксперт объяснил, почему новая террористическая группировка в Идлибе угрожает Турции

Присутствие Турции в Идлибе приводит к росту конфликтных ситуаций и междоусобной борьбы вооруженных группировок за контроль над ресурсами. Какую жертву приносит Анкара ради контроля над северо-западом Сирии — Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Боевики группировки «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» («Движение исламского возмездия»), предположительно связанной с организацией «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), выпустили заявление, в котором сообщили о намерении расправиться со всеми турецкими военнослужащими и боевиками в Идлибе, поддерживаемыми Анкарой.

Представители «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» в своем обращении назвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его наемников, а также военных ВС Турции лицемерами («мунафиками»), помешавшими осуществить «сирийскую революцию».

#مملوك_الاسد

معقول ماضل غير سوريا

خليكم بايران او روسيا

اووووو

بس حلوا عن ..... pic.twitter.com/OA1zkMOhIg — المقدم سامر الصالح (@VXiVaMIBZBxO7qH) March 22, 2020

Террористы в своем заявлении анонсировали атаки не только на правительственные войска Сирии, но и на турецких солдат и офицеров. Ситуацию Федеральному агентству новостей прокомментировал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Обострение противоречий

Собеседник ФАН заметил, что в Идлибе сегодня существуют различные группировки, не подчиняющиеся Турции, а также не приемлющие договоренностей с официальным Дамаском или кем-то еще. Эти боевики придерживаются идеи о необходимости продолжать «зеленую революцию» для построения в Сирии государства на основе шариата.

«В таких группировках есть боевики, вышедшие из «Исламского государства», также есть террористы, связанные «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ) и аффилированными с ней группировками. Порой такие боевики действуют даже более радикально, чем публичные лица, которые их представляют, например, тот же Абу Мухаммед аль-Джулани (один из главарей ХТШ – прим. ред.). Нет ничего удивительного в том, что, когда было объявлено перемирие, начали всплывать такие группировки, которые нападают даже на «своих». Это стандартная практика для Идлиба. Поскольку при ситуации затишься на фронтах, начинают обостряться противоречия и разборки между бандами боевиков за влияние, оружие, технику, топливо и так далее. Мы это наблюдали в прошлые периоды перемирия», — говорит Борис Рожин.

«Умеренной оппозиции» в Идлибе нет

Группировка «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» появилась в 2019 году в Ираке и идеологически представляет собой типичную террористическую организацию салафитского толка. Главарем группировки является Абу Усама аш-Шами. Из-за схожих формулировок и идеологической составляющей, есть мнение, что «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» является еще одним филиалом «Исламского государства» на Ближнем Востоке.

Однако по мнению Бориса Рожина, согласно заявлениям и идеологии, группировка все же ближе к «Хурас ад-Дин» (сирийскому крылу «Аль-Каиды»1, запрещенной в РФ).

«Но это не исключает что в «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» большое количество бывших и даже действующих членов ИГ. Они просто перетекают из одного вооруженного формирования в другое. Мы видим, что группировки продолжают дробиться, а мелкие банды делают громкие заявления и устраивают локальные атаки, чтобы повысить свою значимость», — отмечает военный эксперт.

Появление в Идлибе еще одной исламистской группировки в очередной раз доказывает, что «умеренной оппозиции», о которой часто говорит Турция, в принципе не существует.

Присутствие Турции как фактор дестабилизации

Как считает собеседник Федерального агентства новостей, в ближайшее время мы можем увидеть рост числа боестолкновений между радикальными исламистами и протурецкими боевиками.

«Мы постоянно видим такую картину, где так или иначе присутствует Турция. Если в Африне — то это столкновения с курдами, которые устраивают набеги на протурецких боевиков. Где Турция находится достаточно давно – постоянно осуществляют взрывы смертников, машин и гибнет много людей, в том числе и протурецких боевиков. Также и для Идлиба – все это стало нормой жизни. Поскольку, как только бои с сирийской армией прекращаются, террористы погружаются в конфликты за передел сфер влияния», — говорит Рожин.

Турецкие потери

Согласно заявлению боевиков «Харакят аль-Интикам аль-Исламия», террористы провели около сотни операций против Турции за прошлый год, ликвидировав 13 турецких военнослужащих и еще 187 протурецких боевиков.

Именно группировка «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» может стоять за нападением на турецкий конвой на трассе М4 «Хасака – Алеппо» близ населенного пункта Муканбаль, что привело к гибели двух солдат Турции — Рамазана Найира и Огузхана Таша. Как писал ФАН, Турция решила воспользоваться этим инцидентом для усиления военного присутствия в Идлибе.

«Турция активно вписалась за боевиков в феврале, поскольку хочет иметь возможность влиять на поствоенную Сирию. Анкара понимала, что при таком темпе Дамаск очистит Идлиб уже к этому лету, и для нее потери от сражений с властями Сирии, а также рутинная гибель солдат от рук боевиков, — просто еще одни издержки своих действий. Это плата за политику в Сирии», — заключил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.