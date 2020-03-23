ПНС продолжает нарушать перемирие и обстреливать жилые территории

Триполи, 23 марта. Район Айн Зара по-прежнему остается самым опасным в столице Ливии. Однако за период с 20 по 22 марта в результате боестолкновений так называемое Правительство национального согласия (ПНС) понесло потери. Согласно сообщениям из открытых источников, тела погибших складируют на военной базе ПНС «Митига», сейчас там уже свыше 50 убитых боевиков, турецких военных и сирийских наемников.

Аэропорт «Митига» на данный момент переоборудован в военную базу ПНС, на территории которой находится одноименная неофициальная тюрьма, подконтрольная военному преступнику Абд аль-Рауфу Карре. Именно там без предъявления каких-либо обвинений практически год удерживают российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

В субботу, 21 марта, ЛНА удалось уничтожить несколько турецких бронемашин, а также ликвидировать турецких солдат и сирийских боевиков, которые открыли огонь по мирному населению в Триполи. Турки по-прежнему выступают на стороне премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа. Наемники систематически обстреливают жилые кварталы в таких районах как Вади ар-Рабиа, Каср бен Гашир, Бир ат-Тута и Бир аль-Алям, используя РЗСО и тяжелую артиллерию, сообщает корреспондент телеканала Libya Alhadath.

Артиллерия главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла точечный ответный удар по укрепленным позициям ПНС в Айн Заре и уничтожила часть террористов, сбежавших из Бенгази. Ранее стало известно, что группировки сил ПНС ведут минометный обстрел района в окрестностях тюрьмы «ар-Рувайми». Сегодня, 23 марта, в районе Айн Зара вновь зафиксировано четыре ракетных удара. Обстрел шел со стороны аль-Карфини, где располагаются вооруженные группировки ПНС.

В результате атаки часть региона осталась без электричества. В официальном аккаунте 134 пехотного батальона ЛНА подтверждают, что на данный момент провокации ПНС привели к столкновениям с применением тяжелого вооружения. Помимо этого, боевики ПНС открыли огонь в окрестностях нефтехранилищ в районе Тарик аль-Матар, но силы ЛНА заблокировали противника. Неподалеку от нефтяных месторождений, в районе Машруа аль-Хадба, ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА, выполнявший аэросъемку позиций армии.

Также силам ЛНА удалось нанести ответный удар по базе террористов ПНС в городе Тархуна, откуда боевики запускали ракеты по мирному населению. Однако в аккаунте представителя «Национальных мобильных сил» ПНС Салима Кашута говорится, что целью боевиков в Тархуне является командный пункт ЛНА в районе Шаршара. Несколько бойцов ЛНА получили ранения, сообщается о погибших.

Тем временем турецкие наемники и сирийские боевики продолжают обстрел по жилым кварталам района Каср бен Гашир, а над районом Вади ар-Рабиа вновь зафиксировано движение БПЛА, силы ПВО ЛНА открыли огонь по беспилотнику.

Накануне представители ЛНА подтвердили, что террористы ПНС совместно с турецкими военными совершили нападение на позиции армии в районе Айн Зары. Силы Хафтара успешно предотвратили прорыв в жилые районы и ликвидировали 19 боевиков. Радикалы отказались от предложения фельдмаршала похоронить погибших, а также забрать потерянную бронированную технику. В ПНС заявили, что это не их потери. ЛНА обратилась к Красному полумесяцу и Красному кресту, призвав их забрать тела.

الله أكبر يا ليبيا

استولى الجيش الوطني الليبي أمس على ناقلة جند مدرعة #تركية باتجاه #عين_زارة. تظهر هذه الصور أنه في قمرة قيادة ناقلة الجنود المدرعة كان الجيش التركي يجلس في زي تمويه تركي بمعدات #تركية#ليبيا #ليبيا_مقبرة_العثمانيين pic.twitter.com/QU05zbnwxe — ????هند فركاش????هنودة (@FarkashHend) March 22, 2020

Напомним, официально в Ливии до сих пор действует режим перемирия. Однако силы так называемого Правительства национального согласия ежедневно нарушают режим прекращения огня и атакуют не только позиции Ливийской национальной армии, но и жилые районы. Войска фельдмаршала Хафтара сдерживают противника и не реагируют на провокации ПНС, отвечая лишь точечными ударами на наступление боевиков. ЛНА по-прежнему сохраняет приверженность достигнутым соглашениям о перемирии.