Права претендовавших на досрочную сдачу ЕГЭ школьников не нарушат

Санкт-Петербург, 23 марта. Права школьников и выпускников прошлых лет, которые собирались сдавать ЕГЭ в досрочный период, не будут ущемлены, заявил директор Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий (СПб ЦОКОиИТ) Александр Федосов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что участники досрочного этапа сдачи ЕГЭ будут сдавать экзамены в основную волну. Пресс-служба Рособрнадзора проинформировала школьников и выпускников прошлых лет о необходимости написать заявление о переносе дат экзамена.

«Права всех обучающихся и выпускников прошлых лет, претендовавших на досрочную сдачу, не будут ущемлены», — подчеркнул директор СПб ЦОКОиИТ, выступая на конференции «Готовы ли российские школы и ВУЗы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России».

По его словам, у Рособрнадзора есть запасной вариант сдачи экзамена. Федосов не исключил, что могут перенести сроки сдачи экзаменов, однако, подчеркнул он, это лишь предположение. Тем не менее регион готов провести итоговую аттестацию в соответствии с расписанием, добавил он.

На фоне распространения коронавирусной инфекции по всему миру, в том числе в России, властями было принято решение о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение. В марте-апреле учащиеся и выпускники прошлых лет должны были сдавать ЕГЭ, однако в целях безопасности экзамены перенесли.