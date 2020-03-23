Онищенко рассказал о поддержании эпидемиологической безопасности в московском метро

На фоне разнообразной, порой пугающей информации первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко решил поделиться своими знаниями о правилах и методах поддержания безопасности, в том числе эпидемиологической, в московском метро. В советские годы Онищенко был главным санитарным врачом Московского метрополитена и не понаслышке знает, как там все устроено. В авторской колонке для Федерального агентства новостей парламентарий делится важной информацией, которая должна успокоить москвичей и гостей столицы.

Московское метро готовится к 85-летнему юбилею. Колонка Геннадия Онищенко

В мае этого года Московскому метрополитену исполняется 85 лет. Сегодня столичное метро продолжает следовать традициям, заложенным в 1935 году, когда оно только создавалось.

В последние годы метростроение в Москве не просто бурное, оно беспрецедентно и по российским, и по мировым меркам. И меня как медика и как человека, который был главным санитарным врачом столичного метро, это радует. Помню период пару десятилетий назад, когда развитие Московского метрополитена замедлилось. Тогда меня это крайне огорчало: ведь без метрополитена такой огромный мегаполис, как Москва, обречен на стагнацию.

Московское метро — уникальное сооружение

Традиции, которые были заложены еще при строительстве Московского метрополитена, изначально отличали его от чисто функциональных транспортных средств.

Московское метро создавалось как архитектурно-художественное произведение, особенно первые станции, такие, как «Площадь Революции», «Маяковская», «Новослободская» и другие. Применялись уникальные архитектурно-инженерные решения, станции изобиловали настоящими произведениями монументального искусства. На станции «Площадь Революции» пассажиры до сих пор трут на счастье бронзовый нос пограничной собаки. Напомню и про метро «Таганская», где представлены композиции, символизирующие почти все рода войск. Когда я возглавлял санитарную службу столичного метро, мне один человек время от времени присылал жалобы: почему, мол, в убранстве станции не представлены танковые войска, сыгравшие столь важную роль в годы Великой Отечественной войны?

Напомню важный исторический факт. Накануне знаменитого парада в Москве в ноябре 1941 года на перроне станции «Маяковская» прошло торжественное заседание Моссовета с участием руководителя советского государства Иосифа Сталина. Легенда гласит, что пленка, на которую снимали это событие, оказалась испорченной. Согласно легенде, кинооператора не наказали, а позволили исправить свою ошибку: чтобы запечатлеть важнейшее событие для истории, собрание повторили, а Сталин еще раз произнес свой доклад.

Но главное — наряду с уникальной архитектурой и художественными решениями московское метро с момента создания было настоящим полигоном для неординарных инженерных решений. Например, при строительстве метро была спрятана под землю и заключена в трубу река Неглинная (левый приток Москвы-реки), которая проходит вплотную к некоторым станциям столичной подземки.

Комфорт и безопасность

Считаю важным не только напомнить об истории московского метро, но и рассказать о его сегодняшнем дне. Как врач, в первую очередь, хочу обратить внимание на то, как обеспечивается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая безопасность главного столичного транспорта.

Ежедневно Московский метрополитен перевозит восемь миллионов человек — это, фактически, население огромного мегаполиса. В год — это 2 млрд 920 млн пассажиров. Так вот, 60% этих пассажиров перевозятся в вагонах повышенной комфортности с приточно-вытяжной вентиляцией и обеззараживанием воздуха при помощи ультрафиолета. Это делается в том числе в час пик на самых переполненных линиях.

Отмечу, сейчас действует программа замены вагонов старых серий на более комфортные, а главное — лучше вентилируемые и, значит, более безопасные. Так что скоро все 100% пассажиров московского метро будут ездить в современных вентилируемых и обеззараживаемых ультрафиолетом вагонах.

Дезинфицируются и перегонные тоннели: это делается по специальному графику не реже раза в месяц. Для этого используются моющие и дезинфицирующие средства, которыми под большим давлением обрабатывают тоннели. Такая «помывка» помогает избавиться не только от пыли, но и от большого количества микроорганизмов.

На станциях метрополитена постоянно проводится влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Тщательно обрабатываются поручи как на эскалаторах, так и во внутренних и наружных вестибюлях. Чистота московского метро просто поражает — мы проводили соответствующие замеры и выяснили, что в метрополитене воздух чище, чем на улицах и даже в некоторых парках.

Самый главный фактор, который обеспечивает чистоту и безопасность воздуха метро, это режим вентиляции, при помощи которого на станции и в тоннели регулярно закачивается наружный воздух, взятый вдали от транспортных магистралей, в зеленой зоне. В московском метро два режима вентиляции — зимний и летний, постоянное вентилирование подземного пространства помогает поддерживать в метро не только оптимальный температурный режим, но и необходимый химический состав воздуха.

Как специалист еще раз подчеркну: московское метро не только одно из самых красивых, оно еще и одно из самых безопасных.