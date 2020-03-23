Малькевич призвал защитить россиян от «информационных мародеров»

Люди, которые сознательно создают информационные провокации, должны нести серьезную ответственность, включая уголовную. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Борьба с коронавирусом

20 марта прошло заседание рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которую возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме членов рабочей группы, в которую на постоянной основе входят вице-премьеры и министры правительства, в заседании участвовали представители аппарата правительства и руководящие чиновники правительства Москвы. Минюсту и МВД поручили в кратчайшие сроки представить в правительство предложения о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации (иными словами, фейков).

Россия в состоянии войны

Как отметил Александр Малькевич, Фонд защиты национальных ценностей просит срочно внести изменение в закон о распространении недостоверной информации.

«Есть закон, он был принят в марте прошлого года. Но что он там пишет? Физическим лицам — штраф от 30 до 100 тысяч рублей за первое нарушение. При этом надо доказать, что распространение фейка вызвало серьезные общественные нарушения. А как ты эти потрясения измеришь? И самое главное, что закон не предусмотрел, как разбираться с провокаторами. Никто об этом просто не думал», — объяснил Александр Малькевич.

По его мнению, коронавирус выявил пробелы в российском законодательстве. Он отметил, что Россия находится в состоянии войны: информационной и с коронавирусом.

«На войне всегда паникеров, мародеров и провокаторов, извините за прямоту, расстреливали», — заметил Малькевич.

Провокаторы пользуются паникой

Журналист подчеркнул, что в России есть провокаторы, паникеры и «информационные мародеры». Уже случились десятки случаев, когда люди сознательно пользуются паникой, вызванной коронавирусом, и устраивают провокации.

«Они публикуют изначально ложную информацию, фейковые и постановочные фотографии и видео. Им это все сходит с рук. Например, в Уссурийске человек надел защитный костюм и на камеру записал обращение к федеральным телеканалам, сообщив о том, что на предприятии якобы все больны коронавирусом — спасите, помогите. Выдуманная история от начала и до конца. В Южно-Сахалинске человек сделал поддельное объявление от имени сети магазинов, поместил их логотип, распечатал, пришел, повесил у дверей, сфотографировал и выложил в Интернет со словами: «смотрите, по две пачки крупы в одни руки, по одной бутылке масла». Он от начала и до конца фальсифицировал эту историю», — добавил Александр Малькевич.

Кроме того, заметил глава Фонда защиты национальных ценностей, отдельные СМИ стали приводить мнения «экспертов», таких, как политолог Валерий Соловей. Он рассказал о том, что в России уже тысячи умерли от коронавируса, и еще десятки тысяч умрут в ближайшее время. И таких историй полно.

«С каждым днем количество провокационных подделок только растет, а закон этого не учитывает. Поэтому нужно вводить отдельную главу о том, что люди, которые сознательно создают информационные провокации, должны нести гораздо более серьезную ответственность. Я поспорил бы еще насчет уголовной, но штрафы должны быть увеличены многократно. Должно быть пересмотрено определение фейковой информации, должны быть введены в закон тезисы о намеренном создании провокаций и постановок. И за это нужно наказывать очень серьезно. При этом люди, которые обладают определенным статусом и должностью, должны еще более серьезную ответственность нести. Если ты представляешься профессором какого-то крупного вуза и являешься неким признанным экспертом, и ты несешь откровенную злонамеренную ложь, то ты должен за это ответить», — считает Александр Малькевич.

Защитить россиян

По его словам, все «эксперты» приходят и говорят о том, что обладают «неким знанием», которое якобы было получено из «проверенных источников». Малькевич назвал все эти заявления чушью.

«Вчера мы с коллегами обсуждали постановочный ролик Андрея Караулова. Тот сидит и на голубом глазу рассказывает, что он общался с ведущими врачами всех стран мира. Не называет ни одной фамилии, ничего не подтверждает. Просто мы должны на веру принять, что он сидит в гостиничном номере и позвонил ведущему инфекционисту США, а тот говорит: «О, Андрей, привет, ждал твоего звонка». И тот что-то ему рассказывает, но это же бред. И люди верят во все это. Мы должны защитить общество от информационного вируса. И сделать это можно только строгими мерами, которые отобьют охоту у провокаторов дальше реализовывать свои гнусные делишки», — заключил Александр Малькевич.

В то же время на портале онлайн-петиций появилось требование о введении уголовного наказания за фейки о коронавирусе. Ложные сообщения приводят к панике и нагрузке на социальные объекты, экономику страны и общее самочувствие нации, говорится в сообщении.

Петицию подписали уже десять тысяч человек за четыре дня. Воззвание адресовано генпрокурору Игорю Краснову.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.