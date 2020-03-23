Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Малькевич призвал защитить россиян от «информационных мародеров»

198
0 Оставить комментарий

Малькевич призвал защитить россиян от «информационных мародеров»

Люди, которые сознательно создают информационные провокации, должны нести серьезную ответственность, включая уголовную. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Борьба с коронавирусом

20 марта прошло заседание рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которую возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме членов рабочей группы, в которую на постоянной основе входят вице-премьеры и министры правительства, в заседании участвовали представители аппарата правительства и руководящие чиновники правительства Москвы. Минюсту и МВД поручили в кратчайшие сроки представить в правительство предложения о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации (иными словами, фейков).

Россия в состоянии войны

Как отметил Александр Малькевич, Фонд защиты национальных ценностей просит срочно внести изменение в закон о распространении недостоверной информации.

«Есть закон, он был принят в марте прошлого года. Но что он там пишет? Физическим лицам — штраф от 30 до 100 тысяч рублей за первое нарушение. При этом надо доказать, что распространение фейка вызвало серьезные общественные нарушения. А как ты эти потрясения измеришь? И самое главное, что закон не предусмотрел, как разбираться с провокаторами. Никто об этом просто не думал», — объяснил Александр Малькевич.

Малькевич призвал защитить россиян от «информационных мародеров»

По его мнению, коронавирус выявил пробелы в российском законодательстве. Он отметил, что Россия находится в состоянии войны: информационной и с коронавирусом.

«На войне всегда паникеров, мародеров и провокаторов, извините за прямоту, расстреливали», — заметил Малькевич.

Провокаторы пользуются паникой

Журналист подчеркнул, что в России есть провокаторы, паникеры и «информационные мародеры». Уже случились десятки случаев, когда люди сознательно пользуются паникой, вызванной коронавирусом, и устраивают провокации.

«Они публикуют изначально ложную информацию, фейковые и постановочные фотографии и видео. Им это все сходит с рук. Например, в Уссурийске человек надел защитный костюм и на камеру записал обращение к федеральным телеканалам, сообщив о том, что на предприятии якобы все больны коронавирусом — спасите, помогите. Выдуманная история от начала и до конца. В Южно-Сахалинске человек сделал поддельное объявление от имени сети магазинов, поместил их логотип, распечатал, пришел, повесил у дверей, сфотографировал и выложил в Интернет со словами: «смотрите, по две пачки крупы в одни руки, по одной бутылке масла». Он от начала и до конца фальсифицировал эту историю», — добавил Александр Малькевич.

Малькевич призвал защитить россиян от «информационных мародеров»

Кроме того, заметил глава Фонда защиты национальных ценностей, отдельные СМИ стали приводить мнения «экспертов», таких, как политолог Валерий Соловей. Он рассказал о том, что в России уже тысячи умерли от коронавируса, и еще десятки тысяч умрут в ближайшее время. И таких историй полно.

«С каждым днем количество провокационных подделок только растет, а закон этого не учитывает. Поэтому нужно вводить отдельную главу о том, что люди, которые сознательно создают информационные провокации, должны нести гораздо более серьезную ответственность. Я поспорил бы еще насчет уголовной, но штрафы должны быть увеличены многократно. Должно быть пересмотрено определение фейковой информации, должны быть введены в закон тезисы о намеренном создании провокаций и постановок. И за это нужно наказывать очень серьезно. При этом люди, которые обладают определенным статусом и должностью, должны еще более серьезную ответственность нести. Если ты представляешься профессором какого-то крупного вуза и являешься неким признанным экспертом, и ты несешь откровенную злонамеренную ложь, то ты должен за это ответить», — считает Александр Малькевич.

Защитить россиян

По его словам, все «эксперты» приходят и говорят о том, что обладают «неким знанием», которое якобы было получено из «проверенных источников». Малькевич назвал все эти заявления чушью.

«Вчера мы с коллегами обсуждали постановочный ролик Андрея Караулова. Тот сидит и на голубом глазу рассказывает, что он общался с ведущими врачами всех стран мира. Не называет ни одной фамилии, ничего не подтверждает. Просто мы должны на веру принять, что он сидит в гостиничном номере и позвонил ведущему инфекционисту США, а тот говорит: «О, Андрей, привет, ждал твоего звонка». И тот что-то ему рассказывает, но это же бред. И люди верят во все это. Мы должны защитить общество от информационного вируса. И сделать это можно только строгими мерами, которые отобьют охоту у провокаторов дальше реализовывать свои гнусные делишки», — заключил Александр Малькевич.        

В то же время на портале онлайн-петиций появилось требование о введении уголовного наказания за фейки о коронавирусе. Ложные сообщения приводят к панике и нагрузке на социальные объекты, экономику страны и общее самочувствие нации, говорится в сообщении.

Петицию подписали уже десять тысяч человек за четыре дня. Воззвание адресовано генпрокурору Игорю Краснову.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.

Шойгу подготовил российскую армию к противостоянию коронавирусу

Новости партнеров

Новости партнеров