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СКР завел дело на нарушившего правила карантина главного инфекциониста Ставрополья

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СКР завел дело на нарушившую правила карантина главного инфекциониста СтавропольяСтаврополь, 23 марта. Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова стала фигурантом уголовного дела за нарушение карантина по коронавирусу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. 

Напомним,в марте врач посетила научную конференцию в Испании, а когда вернулась из Мадрида, никого не поставила в известность о своей поездке, не села на карантин, а продолжала ходить на работу, участвовала в совещаниях в Минздраве, продолжала преподавать в медвузе. От нее заразились 11 человек. 17 марта Санникова также попала в больницу. По данным местных СМИ, у нее диагностирована двусторонняя пневмония. Ранее она признала свою вину в нарушении режима самоизоляции. 

По данным телеканала 360, инфекционисту грозит  уголовное дело по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Накануне заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что наказывать Санникову можно только этически, и какие-либо санкции может принимать только профессиональное сообщество.

Сегодня стало известно о возможном увольнении главного врача калужской областной больницы из-за отпуска в Таиланд во время пандемии COVID-19.

СКР завел дело на нарушившую правила карантина главного инфекциониста Ставрополья

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