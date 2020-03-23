СКР завел дело на нарушившую правила карантина главного инфекциониста Ставрополья

Ставрополь, 23 марта. Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова стала фигурантом уголовного дела за нарушение карантина по коронавирусу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним,в марте врач посетила научную конференцию в Испании, а когда вернулась из Мадрида, никого не поставила в известность о своей поездке, не села на карантин, а продолжала ходить на работу, участвовала в совещаниях в Минздраве, продолжала преподавать в медвузе. От нее заразились 11 человек. 17 марта Санникова также попала в больницу. По данным местных СМИ, у нее диагностирована двусторонняя пневмония. Ранее она признала свою вину в нарушении режима самоизоляции.

По данным телеканала 360, инфекционисту грозит уголовное дело по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Накануне заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что наказывать Санникову можно только этически, и какие-либо санкции может принимать только профессиональное сообщество.

Сегодня стало известно о возможном увольнении главного врача калужской областной больницы из-за отпуска в Таиланд во время пандемии COVID-19.