Директор петербургского лицея рассказал, как пандемия скажется на сдаче ЕГЭ

Санкт-Петербург, 23 марта. Пандемия коронавируса не повлияет на качество сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в России, считает директор петербургского президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич.

Пратусевич принял участие в пресс-конференции «Готовы ли российские школы и вузы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России. Что такое дистанционное образование вообще», которая прошла в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Человеку, который хочет учиться, никакой коронавирус не помешает. Поэтому тут очевидно, что результаты ЕГЭ и ОГЭ — в большей степени результат работы и мотивации самого ребенка, в меньшей степени — его родителей. Школа и система образования предоставляют возможности», — заявил директор лицея №239.

Ранее в ряде российских регионов из-за карантина по коронавирусу ряд школ и вузов ушли на досрочные каникулы или перешли на новый принцип работы ― дистанционное обучение. Участники пресс-конференции оценили готовность образовательных учреждений, учителей, школьников и родителей к новому формату обучения.

Одним из ключевых вопросов является сдача экзаменов ― ЕГЭ и ОГЭ ― в конце учебного года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о переносе периода досрочной сдачи ЕГЭ. Она отметила, что расписание корректируется, но точные даты назвать не смогла.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести ЕГЭ дистанционно в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Депутат предложил загрузить все материалы для сдачи экзамена в единую онлайн-платформу, как это сделали вузы, перешедшие на дистанционное обучение.