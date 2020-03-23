Санкт-Петербург, 23 марта. Весенние каникулы для школьников Ленинградской области будут продолжаться до 29 марта. Об этом заявил представитель комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Максим Винокуров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Винокуров стал участником пресс-конференции «Готовы ли российские школы и ВУЗы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России», которая состоялась 23 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«В Ленинградской области во всех школах с 23 марта по 29 марта включительно объявлены каникулы. С 30 марта все обучающие общеобразовательные учреждения переходят на дистанционную форму», — пояснил он.

В свою очередь начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Елена Спасская отметила, что решение о продлении школьных каникул из-за коронавируса в Петербурге пока не принято. По ее словам, петербургские школьники после недели каникул должны вернуться к занятиям 30 марта.

«У нас также объявлены каникулы на период до 29 марта. С 30 марта, в зависимости от принимаемых решений школьники продолжат обучение либо в свободном режиме, либо в дистанционной форме. Это решение будет принято в ближайшее время», — сказала Спасская.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 292 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.