Британский студент раздработал калькулятор подсчета запасов туалетной бумаги

Лондон, 23 марта. Британские студенты разработали универсальный онлайн-калькулятор для подсчета туалетной бумаги. Они предлагают проверить свои запасы.

Необычный сервис Howmuchtoiletpaper.com запустили совсем недавно. Его придумали студент Бирмингемского университета Бен Сассун и художник Сэм Харрис.

Молодые люди задумались, как узнать, на сколько дней хватит запасов туалетной бумаги. Этот вопрос возник на фоне новостей о распространении коронавируса в разных странах мира.

Британцы разработали простой интерфейс с двумя опциями — по числу рулонов наличии и по количеству походов в туалет. Для продвинутых пользователей есть дополнительные настройки: можно задать число жильцов квартиры и даже среднее количество отрываемых от рулона листов.

Калькулятор стал популярным инструментом среди иностранцев. Сервисом воспользовались более двух миллионов человек, пишет издание Planet Today.

Впервые о коронавирусе стало известно в конце декабря 2019 года. Власти Китая сообщили во Всемирную организацию здоровья (ВОЗ) о вспышке нового вируса только 31 декабря. Очагом заражения стала китайская провинция Хубэй.

По последним данным, жертвами вируса стали более 14 тысяч человек, выздоровели почти 100 тысяч человек. Инфицированы более 340 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что российские юристы начали флешмоб, посвященный работе из дома. Они фотографируются в домашней одежде и тапочках.