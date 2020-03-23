В Минздраве РФ рассказали, когда снизится активность коронавируса

Москва, 23 марта. Активность коронавируса нового типа должна резко снизиться в апреле или мае, полагает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Николай Брико.

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона, в любом случае», — рассказал он в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Брико считает маловероятными прогнозы, при которых инфекция охватит большую часть населения планеты. Такое было в «средние века», подчеркнул эпидемиолог, когда заболевания были полностью неуправляемыми. Сейчас же распространение коронавируса сдерживают мероприятия, которые проводятся во многих странах мира.

Коронавирусная инфекция, впервые выявленная в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй, охватила уже более 160 стран. Заразились свыше 354 тысяч человек, скончались около 15 тысяч заболевших, пишет НСН. Как объяснили врачи, наибольшую опасность коронавирусная инфекция представляет для пожилых людей, а также для лиц с ослабленным иммунитетом и тех, кто имеет хронические заболевания.

Всемирная организация здравоохранения признала, что речь идет о пандемии, передает «Царьград». Многие страны приняли решение обезопасить своих граждан, закрыв границы и введя карантин. Некоторые эксперты считают, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, могли завезти американские военные.