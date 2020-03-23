ЛНА ликвидировала командира сирийской группировки «Фиркат аль-Хамза»

Африн, 23 марта. Ливийская национальная армия (ЛНА) ликвидировала Абу Хусейна Хиндави, командира группировки «Фиркат аль-Хамза». Это формирование входит в состав так называемой Сирийской национальной армии, подчиняющейся Турции и спонсируемой ею. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Rudaw.

Известно, что боевик принимал активное участие в захвате сирийского Африна. Впоследствии он при турецкой поддержке был переброшен в Ливию для участия в боях против ЛНА на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Более того, Хиндави лично занимался транспортировкой боевиков в Ливию из Сирии. Отмечается, что радикал 21 марта был уничтожен силами ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, останки джихадиста были перенесены в Африн.

«Фиркат аль-Хамза», как известно, входит в состав 2-го корпуса так называемой Сирийской национальной армии, ряды которой преимущественно составляют сирийские террористы и протурецкие бандформирования. Анкара активно вербует боевиков из этих группировок для участия в боевых действиях на стороне ПНС. Помощь группировке «Фиркат аль-Хамза» также оказывают США, которые, как и Турция, снабжают радикалов оружием и боеприпасами и организуют для них тренировочные лагеря. Группировка тесно связана с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России). Боевики «Фиркат аль-Хамзы» с ожесточением сражались против армии официального Дамаска, а также занимались похищениями и пытками людей.

Эскалация кризиса в Ливии наблюдается на фоне присутствия в стране порядка 7,5 тысячи сирийских наемников, а также турецких военных. Еще одним доказательством интервенции Турции в Ливии стал инцидент, произошедший 22 марта в Айн Заре: боевики ПНС и турецкие военные понесли ощутимые потери при атаке на ЛНА. Им было предложено забрать тела погибших и потерянную бронетехнику, однако они отказались от этого.

1 Организация запрещена на территории РФ.