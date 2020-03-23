В Госдуме рассказали, как сохранить психическое здоровье во время пандемии коронавируса

В период распространения страхов о коронавирусе важно не забывать о своем психическом здоровье. В интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр Николай Говорин рассказал, как сохранить душевное равновесие во время пандемии.

«В этот непростой период пандемии рекомендуется переводить сотрудников на удаленку, а кто-то обязан соблюдать дома режим самоизоляции. Напомню, что это особенно важно для людей старше 65 лет. Если вы сейчас вынуждены находиться дома, то сосредоточьтесь на своем внутреннем мире: наведите дома порядок, послушайте любимую музыку, пересмотрите свои фотографии, добавьте их в красивый альбом», — сказал Говорин.

Депутат добавил, что во время режима самоизоляции нелишним будет прочитать художественную литературу, например: «Три мушкетера» Александра Дюма-отца или «Анну Каренину» Льва Толстого.

«Наши граждане в подавляющем большинстве живут в стрессе, в постоянной жуткой гонке. Порой они лишены этих простых, на первый взгляд, возможностей. Это может показаться банальным, но как врач, который всю жизнь провел в медицине, я глубоко убежден, что как раз в этом заложена совокупность факторов, которые профилактируют и не допускают развитие болезни», — отметил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 336 тысяч человек. От коронавируса погибло почти 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты выражают уверенность, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

В качестве меры по противодействию распространения COVID-19 власти РФ с 18 марта по 1 мая 2020 года ограничили въезд иностранцев на территорию России. Минздрав настоятельно рекомендует всем гражданам соблюдать меры предосторожности, особенно людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями, а также пациентам, получающим химиотерапию. В группе риска находятся и пожилые люди.

При этом врачи призывают не поддаваться панике. Для профилактики заболевания достаточно тщательно соблюдать меры личной гигиены, мыть руки и по возможности соблюдать режим самоизоляции.