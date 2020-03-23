Донбасс сегодня: раскрыты имена канадских разведчиков на Украине, в ДНР ранен ребенок

Донбасс, 23 марта. В ДНР в результате обстрела ранен подросток. Военнослужащие ВСУ спасаются от коронавируса алкоголем. Помощник министра МВД ЛНР раскрыл данные канадских военных разведчиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Горловке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины ранен подросток 2007 года рождения. Материалы по данному факту переданы в Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики. Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР шесть раз из 82-мм минометов и стрелкового оружия. В зону обстрелов вошли Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Донецк и другие населенные пункты.

Личный состав ВСУ спасается от коронавируса алкоголем

Народной милицией ДНР озвучена информация о том, что в подразделениях ВСУ личный состав регулярно употребляет спиртное во избежание заражения коронавирусом. Идею обеззараживания собственного организма путем вливания спиртных напитков подали военные медики. Специалисты из военно-медицинского подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ посоветовали солдатам осуществлять профилактические меры, употребляя каждый день небольшое количество алкоголя.

Естественно, что дозы возлияний каждый солдат устанавливал себе сам. Недавно в бригаде была зафиксирована массовая попойка военнослужащих. Теперь начальник главного военно-медицинского управления ВСУ Хоменко проводит проверку медперсонала бригады, по окончанию которой будет сделан вывод о соответствии каждого медработника занимаемой должности.

Коммунист озвучил фамилии канадских военных разведчиков

Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев (позывной «Коммунист») в беседе с корреспондентом ФАН раскрыл личности канадских военных разведчиков, действующих на территории Украины. Это Маршал Дуглас и Каи Хессер. Также Коммунист сообщил, что имеется информация о том, что Служба безопасности Украины якобы выявила двух «врагов» — это российские мобильные приложения «Чат Рулетка 24» и «Чат Рулетка-Рус видеочат».

Главное управление департамента контрразведки СБУ уверено, что эти приложения могут собирать персональные данные украинских военнослужащих и сведения о воинских формированиях Украины. Киселев уверен, что необходимые сведения уже собраны вместе с данными от многочисленных информаторов в соцсетях и корреспондентов электронной почты. Работы следователям и специалистам Следственного комитета Российской Федерации хватит с избытком.

В армии Киева погибших солдат записывают дезертирами

Виталий Киселев в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что командование украинской армии уже давно не скрывает факт многочисленных дезертирств военнослужащих ВСУ из зоны силовой операции. Сослуживцы называют таких беглецов «лыжниками».

В значительной степени «на лыжи» становятся военнослужащие или со слабой дисциплиной, или с нарушенной психикой. Кому-то просто домой захотелось, кто-то не выдерживает неуставных отношений или давления со стороны офицеров. Но вместе с тем в украинской армии довольно давно уже есть понимание, что «лыжники» — идеальное прикрытие для боевых потерь. Например, погиб солдат где-то на передовой в Луганской или Донецкой области, а по документам он тут же становится дезертиром.

В ближайшее время Киселев пообещал предоставить доказательства данным утверждениям после обработки большого массива информации, поступающей как на «горячую линию» МВД, так и через социальные сети от неравнодушных людей.