Мясников и Малышева рассказали, как коронавирус влияет на мужчин и женщин

Москва, 23 марта. Минздрав России сообщил, что мужчины более уязвимы для коронавируса, нежели женщины. Как уточнили эксперты, выводы были сделаны из общемировой статистики, однако о причинах такого исхода пока судить не спешит.

Как уточнил главный эпидемиолог министерства Николай Брико, организмы обоих полов сильно отличаются друг от друга. Вирус проникает в тело различными способами. Как уточнил эксперт, большое значение имеет возрастной нюанс. Он привел в пример Италию, где подавляющее большинство скончавшихся от коронавируса людей приходилось именно на старшее поколение.

Как пишет Nation News, доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что мужчины действительно могут быть более подвержены вирусу, чем женщины.

«Дело в том, что COVID-19 не просто так «садится» в легких, он поражает определенные рецепторы, и они у мужчин развиты хуже, чем у женщин», — объяснил он.

Он добавил, что плотность рецепторов у мужчин в легких больше чем у женщин. Такого же мнения придерживается телеведущая Первого канала Елена Малышева.

«В медицинской литературе описано только это как возможная причина, но разница незначительная. Курение для обоих полов ухудшает прогноз», — сказала она.

Согласно последним данным, в России зафиксированы 438 случаев заражения коронавирусом нового типа. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса по стране. В частности, были введены ограничения на пассажирское авиасообщение, во всех субъектах страны ввели режим повышенной готовности.