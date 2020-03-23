Директор лицея дал рекомендации родителям по поводу свободного посещения школ

Санкт-Петербург, 23 марта. Учащиеся ничего не потеряют, если останутся дома в период свободного посещения школ. Об этом заявил директор петербургского президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пратусевича, решение о свободном посещении было принято за последние пять дней третьей учебной четверти.

«Мы скорректировали так, чтоб это было повторение, то, что можно безболезненно пропустить. Соответственно, мы не заставляли детей обязательно приходить или обязательно не приходить. В среднем, в зависимости от дня недели, порядка трети отсутствующих было по школе. Поэтому здесь рекомендация была простой: если пожилые родственники, если добираться в переполненном транспорте — оставайтесь дома. В общем, ничего не потеряете», — сказал директор лицея на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Патриот».

Напомним, с середины марта в Петербурге ввели свободное посещение школ в связи с распространением коронавируса. Родители получили возможность перевести детей на домашнее обучение с помощью дистанционных программ. Председатель петербургского комитета по образованию Жанна Воробьева сообщила, что Северная столица готова обеспечить дистанционное обучение учащихся любых классов в любом количестве.

Сейчас в России зарегистрировано 438 заразившихся коронавирусом, 16 случаев выявили в Петербурге. Чтобы предотвратить распространение инфекции, городские власти ввели запрет на массовые мероприятия с числом участников свыше тысячи человек.