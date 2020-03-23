Путин потребовал обеспечить россиян нужными материалами против коронавируса

Москва, 23 марта. Президент России Владимир Путин потребовал докладывать ему о наращивании объемов производства материалов, необходимых для россиян и специалистов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер провел в понедельник встречу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, который рассказал главе государства о состоянии отечественной промышленности.

Путин поинтересовался, в частности, «как промышленность работает с целью обеспечения потребностей» в средствах защиты и дезинфекции, в дыхательных аппаратах и всем другим, что связано с обеспечением нормальной работы объектов здравоохранения и помощью людям.

Послушав министра, президент констатировал, что промышленность в этой сфере «работает ритмично», но призвал принимать максимальные усилия для предотвращения возможного роста распространения инфекции.

«Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности <…> сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные наши службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска», — сказал глава российского государства.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусной инфекцией в России возросло до 438 человек.

Российские власти приняли ряд мер по недопущению распространения вируса по всей стране. В частности, под запретом оказались массовые мероприятия, студентов и школьников перевели на дистанционное обучение. Кроме того, российская сторона ограничила авиасообщение со многими странами мира, напомнил «АиФ».