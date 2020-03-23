Разработка вакцины против коронавируса от ФМБА прошла первую фазу

Москва, 23 марта. Разработка вакцины против коронавируса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) прошла первую фазу. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«Разработка вакцины прошла первую фазу. Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют так называемые эпитопы, или центры связывания с вирусом», — пояснила она журналистам.

По словам Скворцовой, оставшиеся испытания завершатся к июню, а на получение финального варианта препарата уйдет около 11 месяцев.

Глава ФМБА отметила, что над вакциной работают два центра агентства в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы повысить эффективность работы, специалисты перешли на трехсменный график.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась внутри КНР и вышла за пределы государства. Уже в марте ВОЗ объявила пандемию заболевания в мире. На сегодняшний число носителей вируса превышает 300 тысяч человек, свыше 14 тысяч больных скончались.

В случае, если ученые смогут создать вакцину, она будет использоваться для профилактики и контроля пандемии.

18 марта в Минздраве РФ сообщили, что петербургские генетики получили первый полный геном коронавируса COVID-19 на территории страны, передает «Ридус». Он имеет большое значение, поскольку поможет определить путь распространения вируса и попадания на территорию РФ, а также отследить его изменения. Кроме того, полученная информация будет полезной в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения.