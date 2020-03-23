Сирия, 23 марта. Взрыв заминированного автомобиля произошел в Африне. Жители города Хирбет-Хамо отказались пропустить американский конвой. Протурецкие боевики проводят незаконные аресты сирийцев в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник террористов в районе административной границы провинций Хама и Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо; ввели комендантский час в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провоцирует стычки с САА в Идлибской зоне деэскалации.

ВС Турции и протурецкие силы: проводят незаконные аресты сирийцев в кантоне Африн.

Соединенные Штаты: столкнулись с сопротивлением жителей населенного пункта Хирбет-Хамо на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Еще один взрыв произошел на севере провинции в зоне оккупации поддерживаемых Анкарой формирований. Заминированный автомобиль детонировал в городе Африн. Сведения о последствиях случившегося пока выясняются. В установке СВУ подозревают курдских боевиков. Напомним, в первой половине дня также поступала информация о взрыве в городе Аль-Баб, в результате которого были ранены три человека.

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что протурецкие боевики продолжают незаконные аресты жителей Африна, которые не пожелали покинуть свои дома по настоятельной рекомендации союзников Турции. Как минимум восемь человек были взяты под стражу в районе населенных пунктов Бюльбюль и Маабетли по обвинению в оказании помощи курдским террористам.

Напомним, ранее неоднократно поступали данные о том, что дома местных жителей конфискуются в пользу боевиков. Если прежде поддерживаемые Анкарой силы прибегали к увеличению налогов на землю, то теперь отказавшиеся идти на уступки сирийцы оказываются в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям.

Провинция Идлиб

В южной части провинции возобновились перестрелки между правительственными войсками и террористами бандформирований, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам». Интернет-портал Aleppo Media Center сообщает о том, что в ответ на провокации со стороны боевиков артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по зонам их дислокации в горном районе Аз-Завия. Информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

В то же время появились сообщения о столкновениях на востоке Идлиба. Twitter-канал (Step_Agency) утверждает, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» подбили танк сил САР неподалеку от города Серакиб ударом из ПТРК. Тем не менее эти данные пока нуждаются в проверке.

Интернет-портал Orient News заявляет, что Турция завершила строительство трех новых блокпостов на западе провинции. Напомним, о планах Анкары разместить КПП у населенных пунктов Бдама, Ан-Наджия и Аз-Заиния стало известно в первой половине дня.

Провинция Хама

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что к северо-востоку от Хамы было обнаружен тайник группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Схрон боевиков находился в сельскохозяйственном районе окрестностях деревни Фан-Шамали недалеко от границы с соседним Идлибом. Полиции удалось извлечь из хранилища большое количество оружия и боеприпасов, в том числе РПГ и мины, а также документацию с картами и планами террористов.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о новом конфликте между сирийским населением и американскими военными в северной части Хасаки. Жители населенного пункта Хирбет-Хамо отказались пропустить колонну военнослужащих США, перевозивших четыре единицы техники. Напомним, в середине пошлого месяца в этом районе также произошла стычка между американцами и гражданами САР. Тогда военные США открыли огонь по гражданским лицам, в результате чего был убит подросток 14 лет.

Между тем самопровозглашенная местная администрация, связанная с боевиками «Демократических сил Сирии»**** (SDF), распорядилась о введении комендантского часа в провинции. По данным медиапортала SOHR, временный запрет на нахождение на улицах был принят в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.

1 Организация запрещена на территории РФ.