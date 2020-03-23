Более сотни россиян эвакуировали из Сербии на родину

Белград, 23 марта. Самолет компании Air Serbia эвакуировал на родину 118 россиян в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в посольстве РФ в Сербии.

«23 марта самолетом авиакомпании Air Serbia из Белграда в Москву при содействии посольства вывезено 118 российских граждан», ― говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что на родину были доставлены россияне, нуждавшиеся в эвакуации из-за эпидемии коронавируса и введенного в Сербии чрезвычайного положения.

В посольстве напомнили, что ранее из Сербии были вывезены еще 119 россиян. Дипмиссия РФ в координации с МИД РФ принимала участие в организации эвакуации. В посольстве РФ в Белграде выразили глубокую признательность Сербии за проявленную солидарность и оказанное содействие. В дипмиссии отметили, что всеми силами будут помогать скорейшему возвращению граждан Сербии на родину.

«Убедительно просим наших граждан, стремящихся выехать из Сербии, постоянно оставаться на связи и заранее быть готовыми к быстрому отъезду», ― добавили в посольстве РФ.

По последним данным, в Сербии зафиксированы 222 случая заражения коронавирусом, два человека скончались, восемь находятся в тяжелом состоянии. С 19 марта Белград ограничил авиасообщение с другими государствами и закрыл границы страны.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 23 марта, в России выявлено 438 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 71.