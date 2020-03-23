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Петросян на карантине запустил флешмоб про пандемию коронавируса

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Петросян на карантине запустил флешмоб про пандемию коронавируса

Москва, 23 марта. Известный юморист Евгений Петросян стал коллекционировать шутки о коронавирусе и делиться ими с фанатами. Его коллега Сергей Дроботенко пришел в восторг от идеи и предложил россиянам поучаствовать в веселом флешмобе, чтобы с юмором пережить пандемию.

Петросян недавно опубликовал в Instagram подборку шуток о коронавирусной инфекции и связанных с ней темах — карантине, спросе на товары первой необходимости.

Дроботенко, как и фанаты Петросяна, оценил такой юмор. Поэтому артист выпустил еще один пост.

«Карантин — это военные сборы диванных войск».

«На рынке ценных бумаг лидирует туалетная».

«Девушка, а давайте проведем карантин вместе?».

Петросян на карантине запустил флешмоб про пандемию коронавируса

Интернет-пользователи откликнулись на идею запустить флешмоб и в комментариях стали делиться приколами на тему коронавируса.

«Зашла в магазин, реально все скупили! Ни одной крупы нет, молока нет. Устроила скандал, выгнали, сказали, что это мебельный», — сострил big_ben77.

Ранее Федеральное агентство новостей сделало подборку самых популярных приколов о коронавирусе.

Накануне стало известно, что словарь английского сленга Urban Dictionary пополнился термином, обозначающим как паникующих на фоне пандемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности. Слово Covidiot («ковидиот»), по сути, является слиянием названия эпидемии COVID-19 и слова «идиот».

Петросян на карантине запустил флешмоб про пандемию коронавируса

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Источник: Instagram Евгения Петросяна
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