В ДНР обвинили Авакова в попытке использовать коронавирус для захвата власти на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, используя эпидемию COVID-19, пытается захватить власть на Украине. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Медведев.

Патруль ВСУ

Вооруженные силы Украины собираются взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в украинском министерстве обороны.

«В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии», — говорится в сообщении.

При этом, согласно информации Минобороны, украинские военные будут оснащены средствами защиты и запасом дезинфицирующих веществ.

Попытка захвата власти

Как отметил Владимир Медведев, Аваков использует эпидемиологическую ситуацию на Украине для захвата власти. По словам депутата, неадекватные меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые на Украине, набирают обороты.

«Де-факто на Украине задействован режим чрезвычайного положения. Войска патрулируют города и другие населенные пункты, общественный транспорт перевозит по 10 человек. Экономика Украины может понести в этой ситуации существенные потери, а финансовой подушки безопасности у нее нет», — пояснил Владимир Медведев.

По мнению политика, в условиях экономического спада на Украине популярность власти будет неуклонно падать, и будет расти авторитет силовиков. Уже сейчас опросы общественного мнения показывают, что служащим силовых ведомств жители Украины доверяют больше, чем действующей власти.

«Министр МВД Украины Аваков не раз показывал, что при удобном случае он готов взять власть в свои руки. Если Зеленский и его команда не предпримут решительных действий по организации противовеса Авакову, то он может использовать эпидемию коронавируса для захвата власти в стране. В условиях, когда населенные пункты находятся под контролем его подчиненных, сделать это не составит особого труда. Нужно только согласовать это с кураторами из США, а это Аваков делать умеет», — заключил Владимир Медведев.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.