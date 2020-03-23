Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

Москва, 23 марта. Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на шутку команды КВН Орловского государственного университета «Такие истории» о «вляпавшихся» в историю людях.

Ранее представители «Клуба веселых и находчивых» пошутили о недвижимости в Италии, которой владеет Соловьев, и сравнили его со Стивеном Сигалом. Команда уточнила, что в прошлом сезоне показывала людей, которые вошли в историю, а в новом — «будет все по-другому, и поэтому покажет тех, которые не вошли в историю, а в нее вляпались»

«Владимир Соловьев. Российский телеведущий, который имеет недвижимость за границей», — объявил капитан.

Выход на цену переодетого в Соловьева при этом сопроводили фрагментом из песни группы «Анимация» «Я люблю свою родину! Вроде бы».

Как пишет издание «Подъем», Соловьев признался, что ему нравится Сигал.

«Они не представляют размеры Стивена Сигала — у него 1,93 метра, и у него несколько другая манера одеваться. Хотя я польщен. Я Стивена очень люблю, мы с ним дружим», — подчеркнул он.

Как пишет «Газета.ru», кроме того, телеведущий напомнил, что российские законы не запрещают иметь гражданам недвижимость в других странах.

Напомним, известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант несколько раз подряд пошутил над новостью про попадание своего коллеги с «России» Владимира Соловьева в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее стало известно, что телеведущий Владимир Соловьев, известный многим по общественно-политическому ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», побил рекорд по самому длительному пребыванию в прямом эфире в течение одной недели. Так, с 18 по 24 марта этого года он находился в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд и превзошел достижение японца Монты Мино более чем на четыре часа.