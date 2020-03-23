Лоза заявил, что России Евровидение не нужно ни в каком формате

Москва, 23 марта. Россия не должна участвовать в Евровидении ни в каком формате, считает композитор и певец Юрий Лоза, комментируя идею организаторов провести конкурс онлайн из-за пандемии коронавируса.

По мнению организаторов Евровидения, несмотря на отмену конкурса из-за COVID-19, всем артистам, которые должны были принять участие в соревновании, нужно дать возможность сделать это, но без конкурентной борьбы. В оргкомитете отметили, что такое шоу может быть организовано в ближайшие месяцы.

Однако Лоза не видит в этом ничего хорошего. По его мнению, россиянам конкурс «Евровидение» не нужен ни в каком виде.

«Какие-то ребята спели шведскую песню с английским названием, попрыгали, побегали, дурака поваляли, а нам это зачем?», — поинтересовался он в комментарии Newinform.

Лоза считает, что россияне все равно «это петь и слушать не будут», и «душу (эта песня) им не согреет». По мнению музыканта, в проведении этого конкурса заинтересованы только сами организаторы и те, кто «пилит бюджет».

Как сообщал ранее «Ридус», в этом году Россию на Евровидении должна была представлять группа из Петербурга Little Big с песней Uno. После отмены конкурса в интернет-магазине коллектива стали продаваться сувенирные маски с принтом «CorUNOvirus». При этом менеджеры группы подчеркнули, что изделия не предназначены для защиты от инфекции.

Отметим, что помимо Евровидения были отменены многие политические и спортивные мероприятия. Большой удар нанесен по сфере туриндустрии. Убытки терпят авиаперевозчики, владельцы малого и среднего бизнеса.

По данным генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхеля Гурриа, убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб, который был нанесен мировым финансовым кризисом 2008 года, отмечает НСН.