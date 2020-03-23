Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на отдых российских туристов

Москва, 23 марта. Эпидемия коронавируса полностью парализовала туристическую индустрию, поэтому россияне начнут планировать свой отдых только в середине мая. Об этом сообщил председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Игорь Мохов.

«Я предполагаю, что к майским праздникам пик эпидемии закончится. Начнет срабатывать отложенный спрос и люди смогут планировать свой отдых на лето», — сказал эксперт.

Мохов также добавил, что на планы россиян повлияет экономическая ситуация, которая имеет непосредственное отношение к их финансовым возможностям, передает URA.RU.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ввела ограничения на осуществление пассажирских авиаперевозок. Росавиация приостановила авиасообщения со странами Евросоюза, США, Великобританией, Швейцарией, Норвегией, ОАЭ, Турцией, Таиландом, Японией и другими странами.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 292 тысяч человек. От коронавируса погибло почти 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.