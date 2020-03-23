Мэр Саранска запретил рукопожатия из-за коронавируса

Саранск, 23 марта. Мэр Саранска Петр Тултаев ввел мораторий на рукопожатия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Есть рекомендации, которые нужно соблюдать… С сегодняшнего дня в администрации города, в муниципальных учреждениях и предприятиях вводим мораторий на рукопожатия», ― заявил глава столицы Мордовии.

Тултаев подчеркнул, что профилактика и ответственность за себя и своих близких является залогом здоровья и избежания заражения. Глава города рекомендовал отказаться от поездок за границу, отметив, что покидать страну следует только «по острой необходимости». Тултаев посоветовал родителям не вывозить детей за пределы региона.

По данным на 23 марта, в Мордовии не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. С 18 марта на территории республики действует режим повышенной готовности.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 23 марта, в России выявлено 438 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 71.

Прибывшие из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу россияне должны пройти 14-дневный период самоизоляции. Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал главные правила карантина.