В Минздраве РФ объяснили, почему мужчины чаще болеют коронавирусом

Москва, 23 марта. Мужчины почти в два раза чаще женщин болеют коронавирусом и умирают от вызванных им осложнений. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

«Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины, и с возрастом тоже это меняется», — объяснил он.

Брико вспомнил о данных, согласно которым люди со второй группой крови более уязвимы для инфекций.

«Но по поводу коронавируса я пока такого не слышал», — подчеркнул эпидемиолог.

Согласно последним данным, в России зафиксированы 438 случаев заражения коронавирусом нового типа. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса по стране. В частности, были введены ограничения на пассажирское авиасообщение, во всех субъектах страны ввели режим повышенной готовности.

Как рассказала главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева, вирус наиболее опасен для пожилых людей, ВИЧ-инфицированных, граждан с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. В группу риска также можно отнести людей, перенесших трансплантацию органов, страдающих хроническими заболеваниями. Беречь себя больше остальных должны люди с бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Китайские специалисты из Центра репродуктивной медицины в Тунцзи ранее заявили, что коронавирус может вызвать мужское бесплодие и повреждение яичек. Но это утверждение пока еще не подтвердили никакие исследования.