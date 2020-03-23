Недовольные отменой льгот радикалы пригрозили властям Киева чихать на каждого прохожего

На днях представители сразу нескольких крайне правых организаций Украины направили в офис украинского президента Владимира Зеленского письмо, в котором фактически предупредили официальный Киев о своем намерении дестабилизировать и без того напряженную обстановку в стране. По словам адресантов, если в течение ближайших нескольких недель так называемым «ветеранам антитеррористической операции в Донбассе» (АТО — ООС) государство не восстановит временно отмененные льготы, территорию от Ужгорода до Славянска захлестнут массовые акции протеста, способные сорвать официальные мероприятия по борьбе с проявлениями коронавируса COVID-19.

«Если понадобится, мы будем демонстративно чихать, а также кашлять на каждого прохожего, а затем перекроем автомагистрали. Рано или поздно это заставит команду президента пересмотреть свою политику в отношении патриотов, которых из-за какой-то распространяемой болезни лишили специальных преференций», — отмечено в послании.

В том, что в данном конкретном случае «ветераны АТО — ООС» настроены серьезно, убедился корреспондент Федерального агентства новостей.

Своей фамилии бывший доброволец батальона «Азов» Алексей Александрович не называет. Равно как и собственного прозвища, данного ему его же сослуживцами на передовой в Донбассе. Впрочем, для многих жителей небольшого населенного пункта Киевской области, где сейчас обитает «ветеран», и то, и другое является «секретом Полишинеля». Он носит классическую русскую фамилию, а прозвище получил из-за своего пристрастия к хмельному напитку.

Три года назад под населенным пунктом Гнутово (Донецкая область) Алексей Александрович «Петров-Водкин» умудрился прострелить себе седалищную мышцу, из-за чего вернулся домой в статусе участника боевых действий, раненого в ходе боя с неприятелем». До последнего времени украинское государство предоставляло ему специальные льготы, включая 50-процентное погашение задолженности по услугам ЖКХ, бесплатное санаторное лечение и ежемесячную выплату по временной потере трудоспособности. Из-за введенного на Украине режима карантина в связи с распространением пандемии вируса COVID-19 бывший «азовец» своих льгот на время лишился.

«Я защищал свою страну и пострадал за нее, а теперь буду жить на нищенскую зарплату ночного сторожа? — вопрошает он. — Не будет этого. Я и мои побратимы добьемся торжества справедливости. Даже если для этого придется устроить новый Майдан».

В качестве подтверждения своих слов «ветеран» показал копию соответствующего письма, написанного им президенту Зеленскому и подписанного его 140 сослуживцами.

Настроение «Петрова-Водкина» сегодня действительно разделяют многие его «побратимы». А все потому что, согласно рекомендации кабинета министров Украины, с 20 марта нынешнего года в результате мер по предотвращению распространения пандемии коронавируса в стране региональные власти получили право пересмотреть целесообразность выделения средств из местного бюджета на дополнительную финансовую поддержку участников боевых действий в Донбассе. Одновременно соответствующих льгот и субсидий по оплате услуг системы ЖКХ на неопределенный срок уже лишены тысячи участников «добровольческих батальонов» и будут лишены десятки тысяч бывших «ветеранов ВСУ». В общей сложности новое положение позволит украинским властям сэкономить до миллиарда гривен.

«На первый взгляд, в такой политике Киева нет ничего удивительного: украинская казна пуста и местные администрации в попытке защитить граждан от распространения вирусного заболевания доступные средства направляет на укрепление фактически разрушенной системы медицины, — сказала в комментарии корреспонденту ФАН киевский юрист Ольга Яковлева. — Даже украинские пенсионеры, получающие на заслуженном отдыхе более пяти тысяч гривен (около 15 тысяч рублей. — Прим. ФАН), в обозримом будущем станут отчислять средства на борьбу с заболеванием. Но националистические структуры, которые позиционируют себя в качестве «единственных защитников интересов Украины», явно не сдадутся и станут отстаивать свое право на льготы и субсидии отнюдь не в судебном порядке».

С этим мнением согласны и другие эксперты.

«Большинство рядовых украинцев относительно спокойно отреагировали и на повышение цен на продукты питания, и на известия о возможных задержках и урезании зарплат и пенсий в связи с коронавирусом, — отметила социальный психолог Елена Мильто. — Однако [украинские] националисты наверняка попытаются использовать введенный в стране карантин в личных целях. На фоне COVID-19 это чревато очередным обострением общественных проблем».

Тем не менее Мильто выразила надежду на то, что до массовых волнений в данном контексте дело не дойдет.

«Мы, блюстители территориальной целостности Украины, оказались «пустым местом» для чиновников местных администраций, которые теперь нарочно лишают нас средств к существованию, — констатировали в своем послании на киевскую Банковую улицу (правительственный квартал украинской столицы) активисты организации «Тризуб Степана Бандеры» (организация запрещена на территории Российской Федерации). — Если так будет продолжаться и дальше и «гриппом» заболеет кто-то из нас, мы будем заражать всех вокруг. А там — не за горами и новая революция в столице».

В письме украинскому президенту активисты запрещенной в РФ группировки С-14 пообещали «доставлять патриотов в Киев автобусами».

Впрочем, «революционную ситуацию в столице» в данный момент активистам создать явно не удастся. Система общественного транспорта на Украине практически полностью блокирована, а пересечение административных границ Киева частными автомобилями строго контролируется правоохранителями. Помимо прочего, за проведение митингов и акций в условиях того же карантина, а также умышленное заражение граждан вирусом COVID-19 в стране предусмотрено уголовное наказание.

Каким образом Алексей Александрович и его сотоварищи будут отстаивать свои права на льготы, остается только догадываться.