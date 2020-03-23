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Политолог Светов объяснил реакцию немецкого журналиста на поздравление Лаврова

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Политолог Светов объяснил реакцию немецкого журналиста на поздравление Лаврова

Москва, 23 марта. Немецкое издание Bild назвало «немыслимым скандалом» поздравление телеканала ARD российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Политолог Юрий Светов объяснил реакцию Bild.

Министр иностранных дел России 21 марта отметил свое 70-летие. Российское бюро ARD поздравило дипломата, назвав его «марафонцем» на посту руководителя внешнеполитического ведомства России.

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке обрушился с критикой на коллег из ARD за то, что они поздравили российского дипломата. Журналист назвал «немыслимым скандалом» поздравление в адрес российского политика во время эпидемии коронавируса. Репке заявил, что Москва якобы причастна к неким «теориям заговора» вокруг пандемии.

Светов, комментируя реакцию Bild, отметил, что Лавров всегда жестко отстаивает интересы России и является одним из наиболее популярных министров иностранных дел в мире.

«Это определенная степень безумия: нужно даже обычные человеческие чувства обязательно взвесить — можно ли их проявлять по отношению к России и ее представителям», ― сказал Светов в эфире радио Sputnik.

Политолог считает, что поздравление в адрес Лаврова вызывает раздражение у немецкого издания именно тем, что дипломат определяет вектор развития отношений России с окружающим миром. У того, кто относится к России негативно, даже поздравление человека, которого считают своим политическим оппонентом, вызывает раздражение.

«Может быть, они захотели лишний раз напомнить о себе как о противниках России?» ― предположил Светов.

Ранее на слова Репке ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что у Лаврова есть цитаты, которыми можно кратко и емко описать статью в Bild.

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