Москва, 23 марта. Российская певица Светлана Лобода пользуется поролоновыми накладками. Об этом рассказал концертный директор Стас Пшеницын после разрыва контракта с исполнительницей.

По его словам, идеальная фигура Светланы Лободы является примером для подражания для ее многочисленных поклонников, но не все в роскошной фигуре знаменитости натуральное. Как уточнил Пшеницын в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, Лобода все концерты задерживает минимум на час. Концертный директор Лободы рассказал о «накладных ягодицах» певицы.

«Она приводила себя в порядок. Самый большой комплекс у Светы — это отсутствие ж… Лобода пользуется поролоновыми накладками для создания объема ягодиц», — объяснил он.

При этом он добавил, что с некоторыми артистами дружит и молчит об их комплексах, но Лобода к ним не относится.

Ранее Лобода рассказала, какой ее видит старшая дочь, когда она находится в своем роковом сценическом образе. Звезда поделилась, что девятилетняя Евангелина сравнивает ее с героиней сказки Ганса Христиана Андерсена — снежной королевой. Поклонники оценили такое сравнение и отметили, что дочь права. По их мнению, юная Ева нашла очень точное сравнение для звездной мамы, поскольку в сценическом амплуа Лобода действительно производит впечатление холодной и эгоистичной женщины.

Образы Лободы в жизни и на сцене разные. Дерзкая и уверенная в себе певица вне публики отличается особой мягкостью и хрупкостью. Знаменитость признавалась, что ей нравится чувствовать себя слабой под защитой сильного и волевого мужчины, которым в настоящее время в ее жизни выступает известный фронтмен немецкой метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн.

По словам певицы, в материнстве она обрела «мягкую сексуальность». Звезда убеждена, что с рождением детей невозможно не становиться мягче.