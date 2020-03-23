Лолита откровенно рассказала о своей наркозависимости

Москва, 23 марта. Российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о борьбе с наркозависимостью.

По словам певицы, она «сидела» на тяжелых наркотиках в течение года, когда ей было 40 лет. Лолита назвала этот период самым тяжелым в своей жизни. Певица отметила, что ей удалось победить зависимость благодаря силе воли.

«Есть только одно, о чем я сожалею, потому что это аукается в моем возрасте в виде сосудов, например. Этот год я запомнила на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немного — и я сдохну», — рассказала Лолита в разговоре с Анастасией Ивлеевой.

Певица также добавила, что в настоящее время ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. Кроме того, Лолита отказалась от курения табака и сбросила лишний вес. По ее словам, теперь она чувствует себя счастливой, так как ее жизнь началась с чистого листа.

Ранее Лолита Милявская напугала своих фанатов, опубликовав в социальных сетях необычное видео. На кадрах короткого видеороликам певица была запечатлена в специальном респираторе от костюма химической защиты. Певица сообщила о предстоящем переносе своих концертов на Дальнем Востоке из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, Лолита призвала своих поклонников не паниковать и соблюдать карантин. Видеоролик вызвал бурную реакцию со стороны фанатов. Подписчики оценили креативность певицы, однако некоторые испугались внешнего вида Лолиты.