Мишустин поддержал усиление ответственности за нарушение правил карантина

Москва, 23 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой усилить административную ответственность за нарушение правил карантина. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Поповой, около 70 тысяч человек прибыли в Россию из разных стран, в связи с чем были подвергнуты карантинному контролю.

«Но под медицинское наблюдение и под карантин — это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан — помещено меньше примерно на 8%», — отметила глава Роспотребнадзора.

В связи с этим Попова считает очень актуальным усиление ответственности за нарушение карантина.

«Да, мы это сделаем обязательно. Надо это сформулировать по результатам заседания президиума», — ответил на предложение Мишустин.

Кроме того, глава кабмина поблагодарил врачей за самоотверженную работу, которая позволила оперативно организовать логистику и учетную систему.

«Это дало возможность на сегодняшний день создать условия для спокойного тестирования граждан, чтобы вся ситуация была под контролем», — подытожил премьер-министр.

Напомним, по состоянию на 23 марта в нашей стране зарегистрировано 438 случаев инфицирования коронавирусом, 17 человек уже выздоровели. 262 заразившихся находятся в Москве.

Ранее Мишустин сравнил ситуацию с коронавирусом в России и в мире. По словам главы кабмина, в нашей стране ситуация развивается не так остро, как, например, в Европе.