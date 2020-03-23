Доктор Мясников описал новую мировую эпидемию еще в ноябре 2019 года

Москва, 23 марта. Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников в ноябре прошлого года предсказал появление в мире новой «испанки». Он во многом точно описал новый мировой вирус.

В своем Instagram 11 ноября 2019 года Мясников опубликовал пост, в котором рассуждал, может ли в современности повториться «величайшая пандемия в истории», которая в свое время унесла жизни 5% населения земного шара.

Медик вспомнил свиной грипп N1H1, который в 1919 году «выкосил 1/5 часть тогдашнего человечества», и лихорадку Эбола и пришел к выводу, что новый тип гриппа настигнет человечество спустя некоторое время.

«Что нам грозит — повторение пандемии гриппа масштаба той пресловутой «испанки». Более того, — это лишь вопрос времени», — написал врач.

Мясников отметил, что существующие разновидности гриппа, к которым у людей есть иммунитет и вакцины, относительно контролируемые.

Новый опасный вирус, писал он, «выстрелит» от птиц или свиней и после мутаций обретет способность передаваться людям, которые окажутся не подготовленными к нему.

Доктор говорил и том, что разработка вакцины станет возможной только после выявления вируса у инфицированного человека. Он прогнозировал, что процесс займет полгода, но этого времени может быть достаточно для того, чтобы случились колоссальные жертвы.

Мясников рассказывал, что специалисты ведут работу над уникальной вакциной, которая подойдет «ко всем разновидностям вируса гриппа».

«Остается только молиться, что ученые успеют раньше, чем из какого-либо района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа», — резюмировал Мясников.

Напомним, в конце декабря 2019 года стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Локальная вспышка в марте приобрела масштабы всемирной пандемии. Как сообщает «ФедералПресс», по всему миру коронавирусом заражены свыше 300 тысяч человек, жертвами инфекции стали 14 595 заболевших. Выздороветь после лечения смогли более 92 тысяч.