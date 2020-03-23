Доктор Мясников описал новую мировую эпидемию еще в ноябре 2019 года

Москва, 23 марта. Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников в ноябре прошлого года предсказал появление в мире новой «испанки». Он во многом точно описал новый мировой вирус.
В своем Instagram 11 ноября 2019 года Мясников опубликовал пост, в котором рассуждал, может ли в современности повториться «величайшая пандемия в истории», которая в свое время унесла жизни 5% населения земного шара.
Медик вспомнил свиной грипп N1H1, который в 1919 году «выкосил 1/5 часть тогдашнего человечества», и лихорадку Эбола и пришел к выводу, что новый тип гриппа настигнет человечество спустя некоторое время.
«Что нам грозит — повторение пандемии гриппа масштаба той пресловутой «испанки». Более того, — это лишь вопрос времени», — написал врач.
Мясников отметил, что существующие разновидности гриппа, к которым у людей есть иммунитет и вакцины, относительно контролируемые.
Новый опасный вирус, писал он, «выстрелит» от птиц или свиней и после мутаций обретет способность передаваться людям, которые окажутся не подготовленными к нему.
Доктор говорил и том, что разработка вакцины станет возможной только после выявления вируса у инфицированного человека. Он прогнозировал, что процесс займет полгода, но этого времени может быть достаточно для того, чтобы случились колоссальные жертвы.
Мясников рассказывал, что специалисты ведут работу над уникальной вакциной, которая подойдет «ко всем разновидностям вируса гриппа».
«Остается только молиться, что ученые успеют раньше, чем из какого-либо района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа», — резюмировал Мясников.
Сможет ли «Испанка» повториться в наше время? Свиной грипп N1H1 в 1919 году выкосил 1/5 часть тогдашнего человечества: по Миру около 100 млн смертей. Мы все боимся появления каких-то новых экзотических инфекция. Лихорадка Эбола, вообщем-то небольшая по масштабам (10 тыс смертей со времени открытия этого вируса в 60-х годах) и с очень малой контагиозностью напугала весь Мир! Так вот- не того мы боимся. Что нам грозит- повторение пандемии гриппа масштаба той пресловутой Испанки. Более того- это лишь вопрос времени. Те разновидности гриппа, что существуют сейчас и к которым у нас есть и частичный иммунитет и вакцины- относительно контролируемы. Выстрелит не оттуда. Выстрелит опять вирус от птиц или от свиней. Эти вирусы постоянно циркулируют среди птиц и животных, но не передаются людям. Как правило....В которых бывают исключения. Мутация может дать им способность передаваться человеку. А случись это- у нас ни иммунитета, ни вакцины. Сегодня мы можем разработать вакцину только после того как определим тип вируса у заболевшего человека. А если этого вируса раньше никогда не было? На разработку новой вакцины уйдёт до полугода. Но за это время могут случиться колоссальные жертвы! В 1919 году за первые 6 месяцев эпидемии в Мире уже погибло 33 млн человек! Сегодня мы беззащитны! Уже дважды за последние годы была подобная угроза: в конце 90-х вирусы куриного гриппа, H5N1 и H7N9 перекинулись на людей и вызывали почти 70% смертность! Только передача от человека к человеку у них была «никакая», поэтому Мир обошёлся малой кровью с жертвами лишь несколько десятков человек. Но Катастрофа лишь в паре мутаций от нас! Именно поэтому сейчас интенсивно разрабатывается универсальная вакцина ко всем разновидностям вируса гриппа, по абсолютно новому принципу, когда мутации отдельных составляющих гриппа не будут иметь уже такого значения. Остаётся только молиться, что ученые успеют раньше, чем из какого либо района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа, обрядший способность передаваться людям и циркулировать среди них(фото 3-х летней давности. Подобрал ослабшего и отставшего фламинго. На базе его выкормили и потом отпустили!)
Напомним, в конце декабря 2019 года стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.
Локальная вспышка в марте приобрела масштабы всемирной пандемии. Как сообщает «ФедералПресс», по всему миру коронавирусом заражены свыше 300 тысяч человек, жертвами инфекции стали 14 595 заболевших. Выздороветь после лечения смогли более 92 тысяч.