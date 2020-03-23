Сирия, 23 марта. В Сирии приостановлена публикация печатных изданий. Состоялось второе совместное патрулирование трассы М-4 объединенными силами Турции и РФ. Вертолеты коалиции США были замечены над Тель-Тамром в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и протурецкие силы: застрелили молодого человека из племени аль-мували в кантоне Африн; готовятся к спецоперации по ликвидации угрозы безопасности в зоне патрулирования в Идлибе; намереваются установить три новых поста наблюдения на западе Идлиба; были обвинены в перекрытии доступа к питьевой воде для сирийцев на севере Хасаки.

Международная коалиция: осуществила вылеты над городом Тель-Тамр в северной части Хасаки.

Российская военная полиция: совместно с турецкими ВС провела второе патрулирование трассы М-4 в Сирии.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на северо-западе Алеппо обострилась напряженность между протурецкими боевиками и местными племенами. Члены группировки «Лива аль-Хамза» застрелили молодого человека из племени аль-мували на окраине населенного пункта Аль-Басута в южной части кантона Африн. Сириец отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте для проведения досмотра. Ожидается, что в ближайшем будущем этот инцидент может обернуться вооруженным конфликтом.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что участники движения Сирийский арабский Красный Полумесяц приступили к дезинфекции общественных объектов в административном центре провинции с целью снижения угрозы распространения коронавируса. Волонтеры организации обрабатывают дезинфицирующим раствором здания. Напомним, ранее стало известно о первом случае заражения вирусом COVID-19 сирийского гражданина.

Кроме того, агентство новостей SANA News сообщает о том, что в качестве меры по борьбе против коронавируса сирийское Министерство информации приняло решение о приостановке публикации печатных изданий до дальнейшего уведомления. Все события будут освещаться в социальных сетях и на сайтах информагентств.

Провинция Идлиб

Второе совместное патрулирование ВС Турции и военной полиции РФ прошло на границах Идлибской зоны деэскалации. Как и в прошлый раз, протяженность маршрута была сокращена ввиду угрозы новых провокаций со стороны террористов. Отмечается, что в мониторинге были задействованы российские бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», БТР-82А, а также три турецких бронетранспортера «Kirpi».

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передает, что Турция готовится к проведению спецоперации по обеспечению безопасности в зоне патрулирования. С этой целью Турция передислоцирует конвой с военной техникой на юг провинции. По данным Twitter-канала (step_agency), турецкая колонна с подкреплениями выдвинулась со стороны города Бинниш и проследовала в сторону несоленого пункта Ариха.

Кроме того, поступила информация о том, что Анкара намеревается установить еще три наблюдательных поста в Западном Идлибе. Они будут располагаться в районе населенных пунктов Бдама, Ан-Наджия и Аз-Заиния неподалеку от города Джиср аш-Шугур.

Провинция Хасака

Информационный портал SANA News передает, что протурецкие боевики перекрыли доступ к питьевой воде для более чем 600 тысяч сирийцев, проживающих в провинции Хасака. Была приостановлена работа станции водоснабжения «Алук», питающей административный центр региона, город Тель-Тамр, а также прилегающие к ним населенные пункты. Напомним, это происходит не впервые. Ранее станция не раз выводилась из строя в результате обстрелов со стороны ВС Турции и их союзников.

Тем временем над городом Тель-Брак были замечены вертолеты ВВС возглавляемой США международной коалиции. Об этом сообщает Twitter-канал (HASAKH_NEWS). Напомним, в прошлом месяце Вашингтон приступил к расширению своей военной базы в этом районе.