Россия призвала НАТО отказаться от учений во время празднования 75-летия Победы

Москва, 23 марта. Москва призвала страны Европы отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Он подчеркнул, что в Москве обратили внимание на сроки активной фазы учений — ее хотели провести в мае.

«Для нас было совершенно понятно, что когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, освободил Европу от коричневой чумы, в это время западные пропагандистские центры будут наращивать свою информационную кампанию, обвиняя Россию в агрессивных намерениях и всех других грехах», — отметил Грушко.

Представитель МИД РФ исключил, что планировщики Североатлантического альянса не учитывали этот факт. Грушко добавил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции крайне востребованы все инструменты международного сотрудничества, в том числе по военной линии.

«Нынешняя ситуация показывает абсолютную глупость, по-другому не могу сказать, натовских и других решений, которые были приняты в США по обрыву всех контактов по военной линии», — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что Пентагон сократил расходы на военные учения Defender Europe из-за пандемии коронавируса. Почти 20 тысяч военнослужащих из 37 тысяч, которые должны были участвовать в учениях, останутся дома. Однако отработка маневров все же состоится, в том числе и артиллерийская часть. Учения запланированы были на сроки с января по май текущего года. При этом западные активисты требуют вовсе отменить военные учения, а сэкономленные деньги направить на поддержку здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. По последним данным, заразились свыше 353 тысяч человек в более чем 160 странах мира, около 15 тысяч заболевших скончались. Наибольшее число заражений зафиксировано в Италии, Испании, Германии, Франции и Швейцарии.

Италия, где число погибших от инфекции превысило пять тысяч человек, вынуждена была обратиться к России за помощью в борьбе с коронавирусом. Девять самолетов ВКС РФ уже доставили в европейскую страну около 100 российских военных специалистов и технику.

Тем временем бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что коронавирусная инфекция, по его мнению, была разработана американскими учеными еще пять лет назад в секретной лаборатории Пентагона.