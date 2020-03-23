Водолацкий уверен, что Лавров попал под «прицел» Bild из-за своей силы и харизмы

Москва, 23 марта. Нападки немецкого таблоида Bild на Москву и министра иностранных дел Сергея Лаврова являются попыткой «подогреть» информационную войну против РФ, считает российский депутат Виктор Водолацкий. По его мнению, дипломат попал под «прицел» издания из-за своей силы и харизмы.

Ранее московское бюро немецкого телеканала поздравило Лаврова с 70-летием. После чего телеканал раскритиковали в немецком медиапространстве. В частности, Bild назвал произошедшее «немыслимым скандалом посреди кризиса с коронавирусом». Журналист немецкого издания Джулиан Репке голословно обвинил РФ в причастности к неким «теориям заговора» вокруг коронавирусной инфекции.

По мнению парламентария, таким образом Запад пытается поддерживать градус информационной войны против России, которую не может прекратить даже из-за эпидемии. Действия Москвы, направленные на недопущения распространения инфекции, оказались куда эффективнее Запада, это, как считает член Госдумы, — лишний повод выстроить антироссийские теории и выдвинуть новые обвинения.

«День рождения Лаврова стал лишь поводом заявить, что РФ распространяет какие-то фейки или создает кризисы. Журналистам крупных изданий и каналов Запада давно поставлена задача: выстраивать для России негативный образ агрессора и врага. Вот они и отрабатывают заказы, подчас основывая такую работу на полном абсурде и с максимальным цинизмом», — сказал депутат в беседе с «Экономикой сегодня».

Водолацкий подчеркнул, что Лавров, который уже более 15 лет возглавляет МИД РФ, сильный политик, и дипломатов такого уровня на Западе нет. Не исключено, как считает депутат, что это стало причиной атаки на российского министра в его день рождения.

«Харизматичного человека в данном случае просто делают поводом, чтобы объявить о некоем «культе личности» в РФ, «узурпации власти» и «отсутствии демократии». Однако, как мне кажется, этот выпад ушел в никуда», — добавил Водолацкий.

Он также напомнил, что Россия помогает европейским странам, в частности, Италии, которая является в Европе лидером по числу заболевших. На фоне поддержки Москвы эпатаж немецкого издания «смотрится довольно жалкой попыткой создать истерию вокруг того, кто протягивает руку помощи в сложной ситуации».