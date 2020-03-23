Лондон, 23 марта. Актриса и модель Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда, сообщила, что ей удалось вылечиться от коронавируса.

По ее словам, заболевание продолжалось около двух недель. При этом в первую неделю держалась высокая температура, которая сопровождалась сильной головной болью и ощущением усталости, передает РИА SM News.

«Во вторую неделю температура полностью ушла, появился легкий кашель, усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном», — написала актриса на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 292 тысяч человек. Заболевание унесло жизни почти 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.