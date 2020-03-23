РФ и Турция провели второе совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе

Дамаск, 23 марта. Российские и турецкие военные провели второе совместное патрулирование участка трассы М4 между Алеппо и Латакией в провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон Минобороны РФ.

«23 марта в зоне деэскалации Идлиб Сирийской Арабской Республики в соответствии с российско-турецким соглашением состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4, связывающей города Алеппо и Латакию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что маршрут патрулирования был сокращен в целях обеспечения безопасности. В Минобороны РФ добавили, что турецкая сторона взяла на себя обязательство нейтрализовать боевиков из радикальных экстремистских группировок, которые препятствуют движению колонн российско-турецкого патруля.

Напомним, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Кремле 5 марта, по итогам которых были приняты договоренности об урегулировании ситуации в Идлибе.

Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта. Россия и Турция договорились также о совместном патрулировании трассы М4 в Сирии и заявили о приверженности сохранению государственного суверенитета Сирии.