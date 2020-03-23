Пучков предложил лишать СМИ лицензий после фейка «Эха Москвы» о коронавирусе

Писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков («Гоблин») заявил о необходимости ужесточения закона в отношении СМИ, распространяющих недостоверную информацию.

Ранее Роскомнадзор обратился к руководству «Эха Москвы» с требованием удалить фейковую информацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в России. В отношении издания федеральная служба намерена возбудить административное дело. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что рассмотрит вопрос обжалования требования РКН.

«Эхо» рассматривает возможность обжаловать требование Роскомнадзора и взвешивает свои шансы. Мы юридически рассмотрим вопрос обжалования, поскольку это мнение гостя в программе «Особое мнение», — сказал Венедиктов.

Ни в Роскомнадзоре, ни в Генпрокуратуре, которая также заинтересована во введении штрафных санкций в отношении «Эха Москвы», не поясняют, о каком именно материале идет речь. Но так ли это важно, если помнить, что подопечные Венедиктова чуть ли не каждый день публикуют откровенно лживые и антироссийские материалы. Иногда — в своих социальных сетях.

Так, например, радиоведущий «Эхо Москвы» Сергей Асланян на своей странице в Facebook опубликовал лживый пост о начавшейся панике в российских магазинах из-за вспышки COVID-2019.

«Зашел в московский сетевой магазин. На кассе битва ополоумевших людей. Все с переполненными тележками. У всех истерика. Крики. Вопли. Толкаются. Многие в масках. Похоже на тренинг по выживанию. Но экспромт поголовно неудачный. Если громко крикнуть в толпу: «Вижу коронавирус, бежим!», будут жертвы. Я единственный, кто просто за хлебом. И без тележки. Кассирша в недоумении: «А гель для рук брать не будете???» и шарахнулась, как от зараженного. А час тому назад незапланированно очутился в магазине этой же сети, но на безопасной дистанции от Москвы, километрах в тридцати. Товары есть, покупателей нет, все спокойно. Возможно, деревенские уже все умерли, а городские ещё нет…» — написал он, снабдив свое сообщение фотографией, на которой изображены очереди на кассе.

При детальном рассмотрении фотографии становится понятно, что она была сделана не в России, а в Турции, о чем свидетельствует надпись kasalar, которая буквально переводится как ящики или сейфы. Становится понятно, что Асланян намеренно создал этот фейк для того, чтобы дезинформировать своих читателей и вероятно, привнести алармистские настроения в мирный быт жителей столицы. Сейчас «журналист» свое сообщение уже удалил. Но Интернет все помнит.

Нужен ли «вечный карантин» «Эха»?

Комментируя противостояние РКН и «Эха Москвы», известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «все подобные ситуации и происшествия [публикация фейков] должны регулироваться законами».

«Не каким-то там глубоким пониманием сотрудников «Эха Москвы», а законами, в которых объясняется, что такое лживые новости, что под это подпадает, в каком виде, в какой форме. Далее — следует назначить конкретные сроки лишения свободы, например, вот такое сказал — год лишения свободы, а вот такое сказал — пять лет лишения свободы. Четко и понятно, ведь как только граждане чего-то не понимают, образуется мутная вода, в которой всякий идиот резвится как хочет. Достаточно вспомнить, как в Кемерово сгорела «Зимняя вишня» в которой погибли дети. И вот лезет один дурак, рассказывая, что это было ритуальное жертвоприношение, что детей якобы сожгли евреи, взяв в какой-то подмосковной школе или детдоме. Как такое может оставаться безнаказанным?» — задается вопросом Пучков.

Собеседник ФАН сетует на то, что «недостоверный бред может нести любой недоумок», однако мнение таких людей не должно находить отражение в официальных средствах массовой информации, так как публикуемые фейки могут быть чреваты.

«В отношении этих так называемых СМИ отзыв лицензии — это вообще первейшее дело. И для гражданина, который пришел вещать подобные вещи, для него уголовное наказание, а для СМИ, которое его слова допускает в эфир, печатает чего-то — лишать лицензии надо безусловно. Соответственно под эту санкцию должны подпадать не только «Эхо Москвы», «Новая газета» и «МБХ Медиа», но и другие издания. Таких хватает везде: если умышленно все делают [распространяют фейки и панику], то и дурачков тоже учить надо. Это же не детский сад, с огнем играют», — заключил Дмитрий Пучков.

Другие «достижения» «Эха»

Из последних «достижений» радиостанции можно вспомнить, как 26 февраля она распространила фейк о том, что Кремль якобы создал структуру для продвижения тезисов власти во время голосования россиян по поправкам в Конституцию. Таким образом «Эхо» поддержало связанный с беглым олигархом Михаилом Ходорковским «Проект. Медиа». В его статье утверждалось, что в ноябре 2019 года Кремль совместно со Сбербанком якобы запустил некий «Центр управления рисками», задачами которого станут «повышение явки и продвижение тезисов власти» во время голосования по поправкам в Конституцию России и парламентских выборов 2021 года. В материале приводились слова трех источников, «знакомых с новым кремлевским центром», однако ни имена, ни комментарии ни одного из них в тексте так и не появились.

Далее — в начале марта все то же либеральное «Эхо» со ссылкой на другой антироссийский ресурс Znak.com распространило недостоверную информацию о том, что 15 марта на Манежной площади в Москве якобы состоится митинг в поддержку поправок президента Владимира Путина в Конституцию России.

Как сообщали «источники» издания, к участию в акции активно приглашались депутаты Государственной думы, в частности члены фракции «Единая Россия». Однако оказалось фейком, о чем чуть позже рассказал журналистам замначальника департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

«Никакого митинга не будет», — заявил он и добавил, что заявки на проведение подобного мероприятия не поступало.

И действительно, 15 марта парламентарии занимались своими делами, и никто не выходил на «проплаченные Кремлем» митинги.

Фейк о судебном заседании по делу MH17

10 марта миньоны Венедиктова выпустили новый фейк, только на этот раз связанный с судебным заседанием в Нидерландах по делу о крушении Boeing рейса MH17 на Юго-Востоке Украины в 2014 году. В своей информационной заметке «Эхо Москвы» сообщило, что суд заранее обвинит Россию в крушении авиалайнера.

Другими словами, антироссийское издание заранее назначило Россию виновной в гибели почти 300 человек и пыталось в этом же убедить своих читателей. Однако все приводимые стороной обвинения «доказательства причастности Москвы» строятся на показаниях свидетелей, которые якобы опасаются за свою жизнь и потому скрывают свои имена. Выходит, что такие «свидетели» могут обвинять Российскую Федерацию в чем угодно и суд будет прислушиваться именно к ним, хотя Москва никогда не являлась стороной внутриукраинского конфликта и уж тем более не отправляла в Донбасс свою военную технику.

В настоящее время известно, что Роскомнадзор намерен применить к редакции «Эхо Москвы» и ее учредителям меры административного воздействия в соответствии с частью 9 статьи 13.15 КоАП. Для граждан это грозит штрафом от 30 000 до 100 000 рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 60 000 до 200 000 рублей, юрлиц — на сумму до 500 000 рублей.