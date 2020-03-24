Грязная новейшая история: почему у США ничего не выходит

Самые яркие события современной истории все меньше связаны с настоящей борьбой за свободу, правду или независимость. Если вдруг где-то в мире разгорается военный конфликт, стоит понимать, что для кого-то это лишь очередной способ заработать. Именно в эпоху капитализма заинтересованные стороны, эксплуатируя угнетенные и разрушенные государства, получают то, что им нужно.

Спровоцировав военный конфликт на территории другого государства, третья сторона использует разрушенную территорию для доступа к бесплатному сырью, технологиям и дешевой рабочей силе. Конечно же, самыми главными «варварами-капиталистами» являются США. Их повсеместные нападки на различные государства под разными поводами уже стали притчей во языцех.

На сегодняшний день в мире практически не осталось государств, не ощутивших на себе американского вмешательства.

Мексика, Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Панама, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала, Турция, Никарагуа, Китай, Греция, Филиппины, Пуэрто-Рико, Ливан, Лаос, Вьетнам, Сомали, Югославия, Молдавия, Ливия, Ирак, Судан, Афганистан и Сирия — это далеко не полный список стран, где ступала нога американского солдата. И, очевидно, останавливаться на этом они не планируют.

Выборы в России

США практически не скрывают своих действий по поводу вмешательства в выборы президента РФ. Ими вплотную занимается Совет управляющих по вопросам вещания США. Под их наблюдением находятся такие монстры американских средств массовой информации, как Voice Of America, Radio Liberty, а также «Настоящее Время».

Именно представители этих СМИ во время президентских выборов в США огульно обвинили Москву в поддержке неугодного им кандидата от республиканской партии Дональда Трампа.

Если обратить внимание на публикации всех вышеперечисленных изданий, посвященных российским выборам в 2018 году, то можно заметить активное лоббирование интересов блогера Алексея Навального. Вышеуказанные СМИ называют его борцом за свободу, единственным достойным кандидатом в РФ и так далее. При этом в 2018 году он даже не попал в список кандидатов.

Анализируя статьи проамериканской прессы, можно заметить, что реальные участники президентской гонки упоминаются либо вскользь, либо в пренебрежительном тоне, либо их участие вовсе проигнорировано!

Развернутых статей и роликов о Павле Грудинине, Ксении Собчак, Владимире Жириновском и других кандидатах на пост президента РФ на выборах 2018 года в публикациях «Радио Свободы», например, вы не найдете.

Данные факты прямо указывают на ангажированность этих, с позволения сказать, средств массовой информации. Продвигая своего персонажа, даже не зарегистрированного кандидатом, заокеанские рупоры демократии расписались в том, что основной целью была дестабилизация обстановки в стране, активация беспорядков и хаос.

Во время президентской кампании 2018 года, проамериканские СМИ вели непрекращающуюся работу по дестабилизации обстановки в России. Но их попытки посеять хаос и беспорядки успехом так и не увенчались.

Венесуэльский провал

Сразу же после очередного провала своей кампании на выборах в России США запустили свои щупальца в Венесуэлу. Ведь известно, когда обидчик не может победить сильного соперника, он срывает свою злость и неудовлетворенность на том, кто слабее.

Напомним, вялотекущий политический кризис в Венесуэле достиг своего апогея в январе 2019 года. Тогда спикер парламента страны, проигравший выборы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. В этот же день его претензии на высший руководящий пост страны неожиданно были признаны Дональдом Трампом. Власть действующего лидера страны Николаса Мадуро тут же была признана нелегитимной. Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота и заявил, что останется на своем посту вплоть до 2025 года.

Происходящее в 2019 году в Венесуэле — тщательно спланированная операция, организованная и профинансированная американскими спецслужбами. Ее основная цель — изменение сущности политического режима в государстве и приведение к власти «своих» людей, то есть местных представителей проамериканской элиты, готовых проводить в стране волю американского истеблишмента, а не защищать интересы собственного народа.

Все эти действия — ничто иное, как наглядная демонстрация действия Доктрины Монро 1823 года, по правилам которой американский континент был объявлен вотчиной Соединенных Штатов Америки.

Как и всегда, основными причинами нападок Вашингтона на Каракас, стали ресурсы. США всегда были заинтересованы в нефти и золоте. Все их корыстные действия производятся по отработанной схеме. Белый дом пытается показать, что его силы приходят только туда, где царит хаос. И только они (США), скрываясь под маской миротворца, смогут навести там порядок.

Однако Россия раскрыла истинное лицо американской гегемонии. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что происходящее в Венесуэле — ничто иное, как попытка спровоцировать силовое вмешательство в ситуацию в Боливарианской Республике.

Можно смело сказать, что российский президент Владимир Путин перехитрил американского лидера Дональда Трампа в Венесуэле. Администрация Трампа недооценила поддержку России и Кубы венесуэльскому кандидату Николасу Мадуро. Также он получил колоссальную помощь от союзников США — Турции и Индии, что было неожиданно.

Напугали американскую военную элиту и полеты российских стратегических бомбардировщиков. Ведь появление вооруженных сил РФ на территории Венесуэлы расценивается американскими военными как прямая и явная угроза территории США.

Вашингтон сделал все, чтобы проблемы венесуэльского народа нарастали, но у американцев снова ничего не вышло. Совершив попытку так называемой тотальной американизации венесуэльских элит, Трамп и его предшественники умело научили богатых венесуэльцев ненавидеть родину. Золотая молодежь бедной страны учится в британских и американских вузах, брезгливо относится ко всему венесуэльскому. В некоторых кварталах Каракаса можно заметить признаки так называемого проамериканского рая. Именно через этих людей Госдеп и пытался управлять цветной революцией в Венесуэле.

Классический американский сценарий. Варварский подход к делу подразумевает уничтожение традиционных ценностей практически во всех государствах, которыми США были заинтересованы.

Но кое о чем американская элита постоянно забывает. О силе и сплоченности простого народа, равных которому нет. Демократия, которую американские спецслужбы предлагают иностранцам, существенно отличается от домашнего демократического продукта для внутреннего пользования США. Их псевдодемократия навязана и основана на убийствах невинных граждан, где, свергая справедливых правителей, США просто зарабатывают деньги.

Как подчеркивает российский военный и общественный деятель, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, Вашингтон сильно тревожит политика латиноамериканских стран, их сотрудничество с Китаем и Россией. Ведь БРИКС, куда вошла в свое время Бразилия, это ничто иное, как альтернатива западному миру. Коалиция цивилизаций не западного типа — вот что по-настоящему пугает американские элиты.

Ничего святого

После неудачных попыток посеять хаос во время российских выборов в РФ и Венесуэле США решили пойти другим путем. Представители американской элиты последовательно пытались расколоть украинское православие. Для этого они использовали своих агентов влияния, среди которых есть и священнослужители.

Так, например, 11 сентября 2018 года, специальный посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек посетил Украину. На встрече со спикером Верховной рады, националистом Андреем Парубием он неожиданно заявил о поддержке США автокефалии на Украине.

Выгода США в этом вопросе очевидна. Они снова планируют встать у руля машины хаоса и беспорядков, которые помогут разорвать все связи Украины с Россией и тем самым лишить ее статуса империи.

Не зря американский политолог Збигнев Бжезинский говорил:

«Если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее почти пятидесятимиллионным населением и большими ресурсами, и выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии», — отмечал политолог.

Захватив голоса украинцев, Вашингтон взялся вытряхивать «душу народа», вбивая клин между православными. Отколоть украинских православных от Московского патриархата — мечта, озвученная еще австро-венгерским идеологом украинства, профессором Львовского университета Михаилом Грушевским. Предоставление автокефалии украинскому православию будет иметь катастрофические последствия для всего мирового православия, так как разделит на церковном уровне два крупнейших православных народа, но американским кукловодам на это наплевать. Для них томос — это возможность оторвать от Московского патриархата, помимо паствы 12 069 приходов, 53 епархии, 251 монастырь и 12 283 священнослужителей. Такая цель вполне оправдывает любые средства.

Выборы на Украине

В 2019 году прошли очередные выборы на Украине. Они стали седьмыми и проводились в два тура: 31 марта и 21 апреля 2019 года. Впервые победу одержал кандидат не из мира политики. Народный любимец, ведущий, шоумен, актер и капитан некогда известной команды КВН «95-й квартал» Владимир Зеленский.

До этого момента во время избирательных кампаний представители США провели целый ряд встреч с каждым из кандидатов в президенты Украины.

Сам Зеленский, во время дебатов заметил, что «лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».

Набрав 73% голосов во втором круге, Владимир Зеленский не оставил шансов своему оппоненту Петру Порошенко. Партия нового президента «Слуга народа», которая называется так же, как и сериал с его участием, получила в парламенте Украины 254 места из 450, тем самым впервые в истории Украины завоевав монобольшинство. В одном избирательном округе свадебный фотограф, представитель партии «Слуга народа», обошел миллиардера. А в другом округе школьная учительница победила бывшего руководителя администрации президента. Демократия? Возможно, но демократия настоящая, а не та, о которой говорят в Вашингтоне. Ведь на этих выборах США поддерживали Порошенко, хотя в этом совсем нет никакого смысла. Поддерживаемый ими кандидат давно потерял доверие граждан.

А выход в лидеры Владимира Зеленского указывает на то, что это явно неамериканский сценарий. Элиты США не скрывали своего удивления, когда Зеленскому удалось так быстро взобраться по политической карьерной лестнице.

Так, например, экс-посол США Стивен Пайфер в одном из своих интервью, отмечал, что для большинства американцев Зеленский остается большой загадкой.

«Люди пытаются понять, что можно ожидать от Владимира Зеленского в плане внешней и внутренней политики, борьбы с коррупцией», — задается вопросом Пайфер.

Выходит, что и здесь Вашингтон терпит неудачу.

Проблема в том, что никто больше не верит американским сказкам. Попытки США договориться напоминают визиты назойливых представителей сетевого маркетинга, который, как известно, у них и появился.

Цифровое будущее

Итак, успешно вмешаться в российские выборы у Вашингтона не вышло. Активно финансируемая Западом оппозиция потеряла доверие граждан, а вместе с ними и Алексей Навальный. О падении его рейтинга говорят многочисленные результаты опросов Левада-центра и даже посты россиян в соцсетях.

Пропагандисты США уверены, что большая часть населения России будет потакать им. Они думают, что народом легко завладеть, легко установить свои правила. Но это не так.

Современная Россия — это не постперестроечные руины, как Вашингтон привык себе представлять. Это технологически развитая, современная, цивилизованная, независимая страна, не нуждающаяся в подачках Запада.

Ярким примером этому является недавний переход страны с аналогового телевидения на цифровое. В 2019 году российские телезрители одними из первых в мире увидели любимые передачи и сериалы, используя цифровые носители. Пока лишь около четверти стран мира сделали это.

Миротворческая миссия России

Успехи России в Сирии тоже не дают покоя американскому правительству. Конечно, ведь наши цели искренние, и нефть в бедных странах мы не ищем. Нам своей хватает. Американцы лишь прикидываются помощниками. Да и разве бывают вандалы-миротворцы?

В сирийском конфликте все просто. Лидер страны — Башар Асад — член семьи Асадов, той самой когорты арабских лидеров, которые традиционно были дружески настроены к СССР, а теперь и к России. Именно поэтому они и обратились за помощью к Москве.

А Россия отказать в помощи просто не может. У нас это в крови. Русских детей с пеленок учат защищать слабых. Вот мы и помогаем. Но США и тут недовольны. Ведь для них «борьба с терроризмом» могла бы послужить отличным поводом для того, чтобы добраться наконец до сирийских недр, доступа к которым они так давно жаждут.

Но вот только их руки по локоть в крови невинных жертв, и от таких людей ждать помощи нельзя. Тех, кто не может за себя постоять. Еще со времен завоевания американского континента, эти люди привыкли воевать с индейцами, вооруженными лишь томагавками.

США и Китай

Помимо защиты слабых, Москва привыкла еще и разнимать дерущихся.

Россия вынуждена внимательно наблюдать за нарастающим напряжением между двумя экономическими гигантами Китаем и США. Различные геополитические императивы этих держав не дают друг другу спуска. В этой связи эксперты советуют России, испытывающей интерес к обеим сторонам, рассматривать конкуренцию этих держав как возможность укрепления собственных геополитических позиций.

Если торговый конфликт Китая и США продолжит развиваться по негативному сценарию, это окажет существенное негативное влияние на всю мировую экономику. Именно поэтому роль России в этом противостоянии очень важна. Необходимо вовремя вмешаться и остановить враждующие стороны. А это мы, как известно, умеем, и слушать нас будут. Ведь Россия, несмотря на злопыхателей, благодаря военной мощи и энергетической независимости все-таки является сверхдержавой.

Энергетическая независимость

Известно, если наличие запасов энергетических ресурсов в стране не подкреплено военным потенциалом, то она неизбежно утратит статус «энергетической сверхдержавы». Это вопрос времени. Высшая ступень развития военного потенциала — наличие ядерного оружейного комплекса и современных средств для его доставки в любую точку Земли. В России с оружейным потенциалом все в порядке, поэтому переживать не стоит.

Владимир Путин еще в самом начале своего президентства, заявил, что приоритетной задачей для него является укрепление России за счет обретения ею энергетической независимости.

У термина «энергетическая сверхдержава» есть традиционное определение. К этой категории относят государства, обладающие двумя признаками. Первый — на их территории имеются большие разведанные запасы хотя бы одного стратегического энергетического ресурса, например, нефти, природного газа, угля, урана. Второй — такое государство является крупнейшим экспортером хотя бы одного из перечисленных энергетических ресурсов.

Но есть и другое оружие. Не менее опасное, чем ядерное.

Информационная война

Как уже говорилось ранее, информационные атаки США во время выборов и других событий в стране продолжаются, и их усиление заметно.

Информационная атака — многоступенчатый процесс. Для того, чтобы устранить страну-оппонента, необходимо сначала скомпрометировать государственную идеологию, научить людей ненавидеть традиционные ценности в обмен на мишуру и сладость вседозволенности. Назвать вечное постыдным, а временное — желанным. Потом нужно обратить народ против своего лидера, используя возрастную тягу молодежи к переменам и рассказывая старшим, будто всем чего-то не додали… Именно так и действовал Вашингтон в Венесуэле и десятках других государств, где отметились США. Внедряясь, как паразит, в ослабленный организм, американские спецслужбы поражали самые незащищенные клетки — впечатлительные умы молодых людей и простого народа.

Американцы используют одни и те же инструменты на протяжении долгих лет. Через проплаченные СМИ, молодежные субкультуры и движения они пытаются объяснить, что народ живет неправильно и государство его тоже неправильное.

Рупором Госдепа в нашей стране является Алексей Навальный, и несмотря на свое политическое банкротство, мы уверены, что последуют новые попытки ввергнуть нашу страну в пучину гражданского противостояния.

К счастью, Россия привыкла сдерживать враждебные информационные потоки со стороны коллективного Запада. Федеральная Медиагруппа «Патриот», Радио Спутник, RT оказались в достаточной мере профессиональными средствами массовой информации, чтобы эффективно рассеивать ту пелену фейков, которой окутывает Россию западная пропаганда под прикрытием либеральных ценностей и демократических свобод. Перечисленные современные медиа ставят своей целью добросовестное информирование своих слушателей, зрителей и читателей по всем вопросам актуальной повестки без традиционного для англосаксонской журналистики акцента на отрицательной подаче любой новости. Журналисты этих СМИ объективно подают любой материал, аргументированно обосновывая патриотическую позицию с точки зрения традиционной российской культуры во всем ее многообразии.

Оказывается, либеральный Запад раздражает альтернативный взгляд на происходящие в мире события, власти тех стран под демократией подразумевают свободу только своего слова.

Во время одной из пресс-конференций, организованных Медиагруппой «Патриот», представители российских СМИ рассказали о дискриминации, которой они подвергаются, и противодействии, с которым они сталкиваются со стороны государственных структур западных стран.

Принятые, в недавнем прошлом, меры в отношении СМИ-иноагентов заметно отстают от заградительной нормативной базы в тех же западных странах как по строгости запретов, так и по жесткости наказания. В России пока за нарушение этих законов предусмотрена лишь административная ответственность. Сегодня представители медиасообщества отмечают, что этого явно недостаточно для наказания иностранных агентов, вторгающихся в дела РФ.

Так, например, депутат Госдумы РФ Евгений Марченко, который является членом комитета по государственному строительству и законодательству, выступая в ходе пресс-конференции, отметил, что в ответ на действия Запада необходимо начинать принимать меры. Он подчеркнул, что необходимо не допускать иноагентов в российское информационное поле и политическую деятельность.

Сегодня отмечается необходимость создания внутри страны универсального механизма борьбы с подобным злом. Нужно еще жестче реагировать на распространение фейковой информации. Для этого в Медиагруппе «Патриот» работают над созданием нестандартных решений и новых инструментов для защиты национальной безопасности.

Вывод

Анализируя действия американской политической элиты за последние годы, можно сделать вывод, что вашингтонский истеблишмент, увлекшись интервенцией во множестве стран мира, разучился разговаривать даже со своим собственным народом. США нечестным путем организуют цветные революции, усиливают работу пропагандистских каналов в других государствах вместо того, чтобы вести открытый и честный диалог с собственными гражданами, которые с каждым годом теряют веру в правительство.

Политическая ангажированность большинства американских СМИ отлично прослеживается и в предвыборных кампаниях Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Именно поэтому России не нужно использовать кибератаки, запускать пропаганду своих интересов в США. Все что нам нужно — говорить правду! Не зря одна из самых главных современных российских пословиц из кино гласит: «У кого правда, тот и сильней».

Поверив в собственную исключительность, политические элиты США перестали учиться, перестали осваивать новые методы взаимоотношений с окружающим миром и народами его населяющими. Американским властям неведомо, что кроме запугивания, ведения междоусобных войн и внедрения в политику других государств есть честный и открытый диалог с миром.

Именно поэтому Россия, никогда не убеждавшая мир в своем превосходстве, взяла за основу геополитических отношений равенство и доверие. Ведь самое главное — это уважение, а не страх.