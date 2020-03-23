Гонконг запретит продажу алкоголя из-за коронавируса

Гонконг, 23 марта. Правительство Гонконга планирует запретить продажу алкогольной продукции в связи с пандемией коронавируса. Более 8,5 тысячи баров, ресторанов и клубов, имеющих лицензию на продажу алкоголя, прекратят его реализацию. Об этом в понедельник заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам, передает корреспондент Федерального агентства новостей из КНР.

Гонконг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира.

«Мы предложим поправки, предусматривающие добавление временного запрета на поставки алкогольных напитков в бары в Гонконге. Это затронет около 8,6 тысячи баров и ресторанов», — отметила Кэрри Лам.

По ее словам, многие посетители баров ведут очень тесное, интимное общение, что в разы увеличивает риск заболевания коронавирусной инфекцией. Так, около 25% заболевших в Гонконге, «подцепили» вирус именно в питейных заведениях.

Примечательно, что после объявления новостей о планах запретить продажу алкоголя запасы пива резко упали — примерно на 5%. В продуктовых магазинах и гипермаркетах выстроились очереди из желающих ухватить последнюю легальную «бутылку на карантин».

На данный момент общее число инфицированных коронавирусом в мире — более 335 тысяч человек. Из них 14 тысяч летальных исходов. В России — 438 заболевших.