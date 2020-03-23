Москва, 23 марта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как работает президент РФ Владимир Путин в условиях распространения коронавируса. По его словам, в России был принят ряд ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

«Видите, что массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и не задумывается — сейчас было бы неразумно это делать», — уточнил он.

Песков добавил, что работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих рекомендательных документах. По словам Пескова, Путин «где живет, там и работает». Он объяснил, что ограничения выхода из дома носят для президента относительный характер. Журналисты спросили, носит ли Путин медицинскую маску. Песков рассказал, как Путин защищается от коронавируса.

«Вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее участники мероприятия могли сдать тесты. Так было в Крыму», — объяснил он

По словам представителя Кремля, этой тактики будут придерживаться и дальше.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не делал тест на коронавирус. Также пресс-секретарь президента рассказал, как сотрудников Кремля проверяли на коронавирус. Специалист сам приехал для сбора анализов. Песков отметил, что все живут активной жизнью, поэтому необходимо прислушиваться к своим симптомам. Он также подчеркнул, что повышенный контроль необходим, поскольку речь идет о президенте.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Постепенно инфекция ра спространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения ранее объявила пандемию коронавируса.