Как конституция защитит пенсионеров от последствий кризисов

Падение цен на нефть и девальвация национальной валюты, вызванные распространением коронавируса, требуют незамедлительных действий со стороны государства. Россия уже предприняла меры по сдерживанию последствий экономического кризиса, в числе которых отсрочка взыскания налогов, а также реструктуризация и пролонгация кредитов. Однако все это в большей части относится к поддержке бизнеса. Отсюда логичный вопрос: сохранит ли государство социальные гарантии гражданам?

Какой бы тяжелой ни была ситуация для предпринимателей, ни в коем случае нельзя забывать про нужды простых граждан, особенно про пенсионеров. Кто-то уже сейчас может предложить сократить расходы на индексацию пенсий и иных социальных пособий, и в новейшей истории России такое уже было: социальные расходы всегда становятся первой жертвой любых кризисных явлений.

Лоббируя интересы бизнеса, финансовые эксперты забывают о том, что пенсионеры находятся в группе особого риска не только в медицинском, но и в экономическом плане. Старшее поколение, оказавшись дезориентированным в обрушившемся на них потоке информации, опасается за свою жизнь и боится сокращения или вовсе отмены пенсий.

Защитить пенсионеров в сложившейся непростой экономической ситуации поможет поправка в конституцию, предполагающая ежегодную индексацию пенсий. Таким образом, обновление основного закона не только сохранит размер пенсий в условиях повышенного курса доллара и евро, но и обеспечит их рост.

Более того, первая индексация пенсий в этом году будет проведена государством уже 1 апреля. Размер прибавки составит 6,1% от текущего размера выплат.

Напомним, что индексация пенсий не реже одного раза в год — один из важнейших пунктов пакета поправок в конституцию, который будет вынесен на общероссийское голосование. Как и в 1993 году, россияне будут голосовать за весь дополненный текст целиком, а вот дата голосования зависит от развития ситуации с распространением коронавируса.