Шерин объяснил, зачем США разворачивают Нацгвардию для борьбы с коронавирусом

В Соединенных Штатах любая чрезвычайная ситуация, которая требует от людей не выходить на улицы и оставаться дома, развязывает руки мародерским этническим группировкам. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы Александр Шерин.

США разворачивают войска

Национальная гвардия Соединенных Штатов будет развернута на территории Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то (документы. — Прим. ФАН), что должны были, это вступило в силу», — заявил он во время брифинга в Белом доме.

Он отметил, что Вашингтон также работает с другими американскими штатами.

«Правительство через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) на 100% покроет расходы, связанные с размещением подразделений Национальной гвардии, чтобы остановить вирус», — заключил президент США.

Число заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах достигло уже 32 640. Только за сутки было выявлено 8 тысяч новых случаев заражения.

Других вариантов нет

Как отметил Александр Шерин, США разворачивают Национальную гвардию по нескольким причинами. У страны благоприятные климатические условия и сильная экономика, которая привлекает огромное количество мигрантов из разных стран.

«Сами американцы могут позволить себе путешествовать по миру, например, больше, чем россияне. Огромное количество американских войск стоит в разных странах. Все эти факторы делают страну более контактной с другими странами и нациями, в отличие, опять же, от нашей страны», — пояснил Александр Шерин.

Говоря о нарушении прав американцев, депутат напомнил о том, что на улицах США афроамериканцев отстреливают сотрудники полиции каждый день.

«У них есть кварталы, в которые боятся входить даже полицейские. Это я говорю не в качестве расизма. Это проблема США, пусть они с ней и разбираются. Мне плевать на внутриамериканские проблемы. Мне нужно, чтобы в России межнациональные вопросы были решены положительно — они у нас худо-бедно решены. Они не идеальны, но проблемы решены», — добавил Александр Шерин.

Депутат обратил внимание, что в Соединенных Штатах любая чрезвычайная ситуация, которая требует от людей не выходить на улицы и оставаться дома, развязывает руки мародерским этническим группировкам. Это не только афроамериканцы, но и те же латиноамериканцы и азиаты, которые имеют свои районы в крупных городах США, куда власти зайти практически не могут.

«Поэтому они и вводят войска. Не только для того, чтобы людей не выпускать из домов, но и предотвратить какие-то грабежи и вооруженные набеги. Других вариантов у них нет», — заключил Александр Шерин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.