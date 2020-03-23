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Галкин «отрастил» усы для обхода своих владений

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Галкин «отрастил» усы для обхода своих владений

Москва, 23 марта. Российский юморист Максим Галкин «отрастил» усы, подходящие для владельца внушительного особняка, каким и является известный артист, и показал новый солидный облик в Instagram.

В Stories Галкин опубликовал видео своей прогулки по подмосковной деревне Грязь, где располагается замок, в котором он живет вместе со своей знаменитой супругой, певицей Аллой Пугачевой, и двумя детьми — Лизой и Гарри. Проводить время на свежем воздухе юморист решил с усами.

Имидж Галкин сменил мгновенно и безболезненно, с помощью специальной маски в Instagram. Шоумен примерил усы и увидел себя через приложение, после чего в таком виде прошелся по двору.

«Погода прекрасная, гуляю. Птички щебечут… У нас тут на холме, под солнышком, не так и холодно, надо отдать должное. Я решил обойти владения, к этому подходят только такие усы!» — заявил артист.

Цифровые усы подошли юмористу как влитые, поэтому с первого взгляда их даже можно принять за настоящие.

Галкин «отрастил» усы для обхода своих владений

Галкин уже записывал похожее видео зимой, показывая подписчикам свое деревенское утро. Тогда он не примерял усы, но был в большой меховой шапке (не цифровой, а настоящей).

Ранее себя с усами и без показывал композитор Игорь Николаев. Артист, которого едва ли можно представить без узнаваемых усов, поделился коллажем из снимка в настоящем времени и старой черно-белой фотографии из времен молодости. Подписчики оценили чувство юмора именитого музыканта, а также отметили, что с годами он стал лишь привлекательнее.

Как отреагировали поклонники на усы Галкина, узнать нельзя, так как в Stories реакция подписчиков видна только владельцу аккаунта.

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Источник: Instagram
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