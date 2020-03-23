Галкин «отрастил» усы для обхода своих владений

Москва, 23 марта. Российский юморист Максим Галкин «отрастил» усы, подходящие для владельца внушительного особняка, каким и является известный артист, и показал новый солидный облик в Instagram.

В Stories Галкин опубликовал видео своей прогулки по подмосковной деревне Грязь, где располагается замок, в котором он живет вместе со своей знаменитой супругой, певицей Аллой Пугачевой, и двумя детьми — Лизой и Гарри. Проводить время на свежем воздухе юморист решил с усами.

Имидж Галкин сменил мгновенно и безболезненно, с помощью специальной маски в Instagram. Шоумен примерил усы и увидел себя через приложение, после чего в таком виде прошелся по двору.

«Погода прекрасная, гуляю. Птички щебечут… У нас тут на холме, под солнышком, не так и холодно, надо отдать должное. Я решил обойти владения, к этому подходят только такие усы!» — заявил артист.

Цифровые усы подошли юмористу как влитые, поэтому с первого взгляда их даже можно принять за настоящие.

Галкин уже записывал похожее видео зимой, показывая подписчикам свое деревенское утро. Тогда он не примерял усы, но был в большой меховой шапке (не цифровой, а настоящей).

Ранее себя с усами и без показывал композитор Игорь Николаев. Артист, которого едва ли можно представить без узнаваемых усов, поделился коллажем из снимка в настоящем времени и старой черно-белой фотографии из времен молодости. Подписчики оценили чувство юмора именитого музыканта, а также отметили, что с годами он стал лишь привлекательнее.

Как отреагировали поклонники на усы Галкина, узнать нельзя, так как в Stories реакция подписчиков видна только владельцу аккаунта.